Veszélyes, ha itt nyomkodod a pattanásokat

Szinte mindenki ismeri az érzést, amelyet az arcon pirosló pattanások kapcsán tapasztalunk: azonnal neki kell állni kinyomkodni. Holott a szakszerűtlen, házi nyomkodás sokszor csak rontja az állapotot, különösen, ha a „munkálatok” az úgynevezett veszély háromszögben történnek. Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, szépségterapeuta azt javasolja, a súlyosabban pattanásos bőr kezelését érdemes profira bízni, ha szeretnénk elkerülni a súlyosabb fertőzést és a maradandó hegek kialakulását.

A hormonális változások és a stressz is pattanásokat okozhat

A pattanások kialakulásának oka, hogy a bőr felszínén található faggyúmirigyek – általában genetikai okokból - fokozott aktivitással működnek, túlzott mértékben termelik a faggyút, amely a bőr savköpenyének kialakításáért felelős anyag. Ha túl nagy mennyiségű faggyú termelődik és az elhalt hámsejtek sem tudnak leválni a bőr felszínéről, akkor egy lágy „dugó” alakul ki, ami ideális táptalaj a bőrön lévő baktériumok számára. Ez fokozza a gyulladáshajlamot, aminek következtében kialakul az akne. A pattanásos bőr állapotromlásához azonban több más tényező is hozzájárulhat:

Hormonális változások: gyakoribb a pattanások megjelenése kamaszkorban és felnőttkori hormonális viharokban is, akár menstruáció, akár menopauza vagy betegségek kapcsán.

Gyógyszer mellékhatás: például szteroidoknak, barbiturátoknak, görcsoldóknak lehet ilyen mellékhatása.



Irritáció: egyes smink- és hajtermékek irritálhatják a bőrt és pattanásokat okozhatnak.



Higiéniai problémák: a túl ritka vagy nem alapos arc- és hajmosás is utat nyithat a kórokozóknak.



Bizonyos élelmiszerek: érdemes megfigyelni, hogy egyes élelmiszerek, például a tejtermékek, olajos magvak, édesség befolyásolja-e a bőr állapotát.



Stressz: sokan megélik, hogy a stressz összefügg az arcbőr, a bőr állapotával.



Nem ajánlott nyomkodni a veszély háromszögében

"Az arcon létezik egy úgynevezett veszély háromszög, amely tulajdonképpen a szem alatti, orr melletti és a száj sarkának utolsó harmada feletti terület. Tulajdonképpen az orca rész felső fele. Ezt a területet gazdag nyirok- és érhálózat szövi át, és ezek az erek az agy felé futnak. Ha tehát a veszély háromszögben rosszul, szakszerűtlenül vannak kinyomva a pattanások, amelyek addig csupán lokális gócok voltak, akkor akár egy diffúz, mély és szétterülő gyulladásos-ödémás tályogszerű képződmény is kialakulhat. Egy-egy gennyel teli tasak 1-5 cm átmérőjű is lehet" – ismerteti Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, szépségterapeuta. Hozzátette: még a közönséges akne is gennykeltő kórokozók tömegét tartalmazza, a fertőzött faggyú pedig a nyirokerekbe is bekerülhet, ahonnan a fertőzés tovább terjedhet. Vagyis nem csak esztétikailag, de az egészség szempontjából is fontos szakemberre bízni a pattanásos bőr megtisztítását, egyes esetekben a bőrgyógyászati kezelés mellett.

Bajt okozhat, ha ezen a területen nyomkodjuk a pattanásokat. Fotó: Getty Images

Szakszerű tisztítással elkerülhető a hegesedés

A súlyosabbá váló fertőzés veszélyén túl lehet még egy kellemetlen következménye a szakszerűtlen nyomkodásnak: a hegesedés. Vagyis amitől esztétikai okokból szeretnénk megszabadulni, az tartós esztétikai következményekkel járhat.

"A rosszul kinyomott aknék helyén a bőr hegesedhet és maradványtünetekkel gyógyulhat. Ezek utólagos eltüntetése pedig meglehetősen nehéz feladat, gyakran már csak számos kezelés kombinációjával, hosszú idő alatt lehetséges a halványítás" – hangsúlyozza a szakember. A kozmetikában elérhető a fertőtlenítés számos formája, mint például a mély fertőtlenítő hatású ózon- vagy plazmakezelés, valamint olyan speciális kezelések, amelyek megfelelően előkészítik még a súlyosan pattanásos bőrt is a szakszerű kezelésre. A tág pórusú, zsírosodásra hajlamos, idősebb bőr állapotán éppúgy tudunk javítani, mint a pubertáskori pattanásokon. Rövid- és hosszútávon is jobban járunk tehát, ha a profira bízzuk a pattanásos bőr tisztítását.