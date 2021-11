Pigmentfoltok halványítása: milyen kezelés jöhet szóba?

Noha többnyire csak esztétikai problémát jelentenek, sokak életét megkeserítik a szabálytalan alakú, barnás színű pigmentfoltok - amelyek lehetnek öregségi foltok, májfoltok, vagy napfoltok attól függően, hogy milyen tényezők okozzák. Pigmentfoltok akkor keletkeznek, amikor a bőrünkben termelődő pigment mennyisége a melanociták, vagyis a festékanyag előállításáért felelős sejtek fokozott működése miatt megnő. Jellemzően napfénynek való fokozott kitettség, hormonális változások, bizonyos gyógyszerek szedése és a korral járó változások miatt. A pigmentfoltok többnyire az UV-sugárzásnak leginkább és leggyakrabban kitett területeken, így az arcon, a karon, a nyakon és a mellkason alakulnak ki.

A megelőzéssel sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat és bőrünket

A hiperpigmentáció fiatalokat és időseket egyaránt érinthet, ezért érdemes időt és energiát szánni a megelőzésre, hosszú távon ugyanis ezzel óvhatjuk meg leghatékonyabban a bőrünket. Ennek ideális módja, ha tudatosan védjük szervezetünk első védvonalát a káros UV-sugárzástól, és mindig fototípusunknak megfelelő faktorszámú fényvédővel ellátott kozmetikumokat használunk. Ma már nemcsak a naptejek, hanem arckrémek, ajakbalzsamok és a bőrápoláshoz elengedhetetlen szérumok, koncentrátumok is kaphatók fényvédős változatban. Ezeket évszaktól függetlenül érdemes használni, különösen, ha bőrünket huzamosabb ideig éri a nap.

Sokak életét megkeserítik a szabálytalan alakú, barnás színű pigmentfoltok. Fotó: Getty Images

Amennyiben a megelőzés nem bizonyul elegendőnek, és minden erőfeszítésünk ellenére pigmentfoltok jelennek meg bőrünkön, akkor sem kell elkeserednünk. A már kialakult foltok halványítása ugyan nem egyszerű és meglehetősen időigényes folyamat, de megfelelő kezeléssel szép és tartós eredményt lehet elérni. Ám mielőtt bármilyen kúrába belefogunk, első körben keressünk fel egy hozzáértő háziorvost vagy bőrgyógyászt, aki segít kideríteni, hogy pontosan mi okozza a problémát. Előfordulhat ugyanis, hogy ennek feltárásával és megszűnésével idővel magától is rendeződik a dolog.

Ha például hormonális változások - esetleg terhesség -, vagy valamilyen gyógyszer - mondjukfogamzásgátló- szedése okozza a hiperpigmentációt, annak kezelése egészen más típusú megoldást igényelhet, mint ha a napfény káros hatásának "köszönhetőek" a pigmentfoltok. Előbbi esetében a hormonháztartás egyensúlyának mielőbbi visszarendeződése lehet a kulcs, utóbbi esetében pedig a további pigmentfoltok kialakulásának megelőzése és a már meglévő foltok halványítása.

Mit kenjünk a bőrünkre?

Bár bőrünk rendszeresen megújul, ezt a folyamatot mi magunk is fel tudjuk gyorsítani. Különösen, ha mielőbb szeretnénk megszabadulni a bosszantó barna foltocskáktól és ragyogó, egészséges bőrre vágyunk. Egyesek a házi praktikákra esküsznek, amelyek "nagyanyáinknak olyan jól beváltak". Ám ma már léteznek hatékonyabb megoldások is annál, mint hogy citromlét, olívaolajat, vagy almaecetet kenjünk a problémás területekre. Ezek ugyanis érzékeny bőrűek esetében több kárt okozhatnak, mint amennyi haszonnal járnak: rendszeres használtuk bőrirritációt okozhat.

A kémiai hámlasztás előnyei

A bőrfelszín megújulását felgyorsíthatjuk különféle kémiai hámlasztók használatával. E célra különösen hatékonyak az AHA-savakat (alfa-hidroxi savakat), más néven gyümölcssavakat, vagy a BHA-savakat (béta-hidroxi savakat), vagyis szalicilsavat, és a retinolt (A-vitamint) tartalmazó készítmények. Ezekkel azonban érdemes óvatosan bánni, mert az érzékeny bőrt irritálhatják, túlzott használatuk pedig megváltoztathatja a bőr színét. A kémiai hámlasztás hatékony, ám érdemes szakemberrel konzultálni előtte, hogy a bőrünk aktuális állapotának és típusának legmegfelelőbb készítményeket alkalmazhassuk. Aki ódzkodik a kémiai hámlasztástól, más megoldást is választhat.

Kíméletes hatóanyagok, amelyek beválnak a pigmentfoltok ellen

Léteznek olyan peeling hatású ápolók, nappali krémek, éjszakai regeneráló készítmények és habzó lemosók, amelyek hatóanyagtartalmuk miatt igazi jolly jokernek számítanak az érzékeny, hiperpigmentált területek kezelésében. Ezek közül a hatóanyagok közül mindenképpen érdemes kiemelni a C-vitamint, ami segíti a pigmentfoltok elhalványítását, emellett rugalmassá és ragyogóvá teszi a bőrt. Antioxidáns hatása véd a - környezeti hatások következtében - szervezetünkben termelődő szabad gyökök sejtroncsoló, bőröregítő hatásától. Ráadásul a pigmentfolt-utánpótlást is gátolja azzal, hogy akadályozza a melanociták működését szabályozó tirozináz enzim működését.

A niacinamid (B3-vitamin-származék, PP-vitamin) szintén remek hatóanyag. Megakadályozza, hogy a fokozott mennyiségben termelődő pigmentek elérjék a bőrfelszínt és ott látványos folttá álljanak össze. A bőrápolásban évtizedek óta előszeretettel bevetett peptidek - rövid aminosav-láncolatok - bizonyos változatai, például az enzimblokkoló peptidek is hasonló feladatot látnak el, mint a már említett C-vitamin. Segítik a már kialakult pigmentfoltok elhalványítását és az újak keletkezését, emellett hozzájárulnak a bőr megújulásához is. Ahogy a bőr feszességét, rugalmasságát biztosító, kollagénszintézis szabályozásában részt vevő hexapeptid is.

Bármilyen, célzottan a pigmentfoltok kezelésére alkalmas és ajánlott készítményt is válasszunk, egyetlen szempontot soha ne hagyjunk figyelmen kívül: mindig igyekezzünk megtalálni a bőrünk számára legmegfelelőbbet - ha szükséges, szakember segítségével.