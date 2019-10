Mindennapos küzdelem a verejtékmirigy-gyulladással

, de a kutatási eredmények szerint a szőrtüszők elzáródása, valamint a hónaljban és a lágyéktájon megtalálható apokrin verejtékmirigyek gyulladása váltja ki. Tünetei is rendszerint azokon a testtájakon jelentkeznek, ahol a verejtékmirigyek e speciális típusa megtalálható. Okozhat még panaszokat azokon a testtájakon is, ahol az összefekvő bőrfelületek egymáshoz dörzsölődnek, például az emlők alatt, a farpofák között és a combok belső oldalán.

, enyhébb esetben a gyulladt területen apró, pattanásszerű göbök jelennek meg, de súlyosabb állapotban tályogok is kialakulhatnak, amelyekből kellemetlen szagú váladék ürülhet. Mivel a kialakuló bőrelváltozások a fájdalom mellett sok egyéb kellemetlenséget is okozhatnak, a betegség rendszerint komoly életminőség-romlást eredményez. A legtöbb bőrproblémához hasonlóan ez a tünetegyüttes is stigmatizál, a beteg sokszor szégyelli az állapotát és kerüli az emberek társaságát.