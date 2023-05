A hagyományos napvédőszerek többségére jellemző, hogy bár alkalmasak a bőr megóvására a napsugárzás káros hatásaival szemben, természetes vízzel érintkezve azonban veszélyeztetik annak élővilágát. Vannak azonban olyan kozmetikumgyártók, amelyek küldetésüknek érzik nem csak a bőr, hanem a környeztünk védelmét is.

Óvják a természetes élővizeket

A NAOS egyik márkája, a Bioderma, egyaránt elkötelezett a bőr és a bolygó, ezáltal pedig a vízi ökoszisztémák védelme iránt is. A Photoderm napvédő termékcsaládjának "low ecotox" formulái olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek stabil, homogén filmet képeznek a bőrfelületen. Ez a technológia amellett, hogy tökéletes UV-védelmet nyújt, megakadályozza a napvédőszerek vízbe jutását, amelyek így nem avatkoznak be a vizek élővilágának kényes rendszerébe sem. A Photoderm termékcsaládban található összetevőket tengervízben, óceánokban, tavakban és folyókban tesztelték: úgy alakították ki, hogy ne tartalmazzanak vízben oldódó, az élővilágra számára káros anyagokat.

Növelik a bőr természetes védekezőképességét

A Bioderma Photoderm napvédő termékei természetesen nem csak környezetet, hanem a bőrt is magas szinten óvják. A NAOS munkáját az elmúlt 40 évben olyan ökobiológiai filozófia vezérelte, amely során ötvözték a bőrbiológiát és bőrökológiát. A fő irányvonal a bőr természetes mechanizmusainak megerősítése, amely úgy érhető el, hogy ahelyett, hogy túlápolnánk, megfelelő kozmetikumok segítségével megtanítjuk arra, hogyan működhet megfelelően.

A Bioderma termékek kialakítása során kiemelt figyelmet kapnak az olyan gyakori bőrbetegségek is, mint például a rosacea, akne vagy az allergia. Mivel ezeket a problémákat az UV-sugárzás tovább súlyosbíthatja, ezért az érintettek számára a fényvédelem kiemelten fontos feladat, különösen testünk leginkább napnak kitett részén: az arcbőrön. Ebben nyújthat segítséget az úgynevezett Sun Active Defense (aktív napvédelem) technológia, amely olyan új generációs megoldás, ami fokozottan óvja az érzékeny bőrt az UVA-sugarak ellen. A mindössze 4 UV-szűrővel rendelkező biológiai védelem anélkül, hogy túlterhelné a bőrt, javítva a napsugárzással szembeni önvédelmező képességet, ezzel fokozva a hosszú távú egészségmegőrzést.

Érzékeny arcbőr védelme

Ezzel a technológiával készült a különösen érzékeny arcbőr védelmére is biztonságosan alkalmazható, ultrakönnyű Photoderm Aquafluide SPF50+, amely nagyon magas UVA és UVB védelmet nyújt. A hidratáló és mattító hatással rendelkező, gyors felszívódású napvédő – fehér foltok helyett – bársonyos felületet hagy a bőrön. Káros összetevők nélküli formulája színezett textúrával is elérhető, amely többszörösen ellenáll a víz, a hő és magas páratartalomnak is. A fotostabil, kíméletes, illatanyagmentes, vízbázisú formulája nem okoz zsíros érzetet és nem képez mitesszereket sem. Mivel bőrgyógyászati és szemészeti felügyelet mellett tesztelt, ezért nagyon jó bőr- és szemtoleranciával rendelkezik.

Pigmentfoltok megelőzése

Azok számára, akik pigmentfoltos arcbőrrel küzdenek, hatékony megoldást jelenthet az antioxidáns hatású Photoderm SPOT-AGE SPF50+ napvédőszer. Megakadályozza és csökkenti az öregedés látható jeleit: a foltokat, ráncokat és rugalmasságvesztést. Regeneráló hatása megakadályozza a dermisz károsodását, ezáltal a hiperpigmentált bőrhibákkal rendelkezők számára is kiváló választás lehet. Három aktív összetevője a C-vitamin, E-vitamin és az ázsiai gázló, valamint a széles körű fényvédő szűrőinek köszönhetően, magas fokú védelmet nyújt a nap káros sugaraival szemben. Rendszeres használata stimulálja a kollagéntermelést, valamint minimalizálja az újabb foltok kialakulását a bőrön. A víznek, a hőnek és magas páratartalomnak ellenálló könnyű, gél-krém, nem irritálja a bőrt és szemet. A készítmény lézeres kezelések után is alkalmazható.

