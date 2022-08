Vaszkulitisz: „szerencsés vagyok, hogy még élek”

A 44 éves híresség a Sztárok a vadonban (Running Wild with Bear Grylls) című túlélőshow egyik – már leforgatott, de adásba egyelőre még nem került – epizódjában vallotta be, hogy egy autoimmun betegség, a vaszkulitisz miatt egy időre elveszítette látását, hallását, valamint egyensúlyérzékét is. Mint mondta, egy évbe telt, mire teljesen felépült. „Addig, amíg el nem veszítesz valamit, nem értékeled igazán. Addig, amíg olyan helyzetbe nem kerülsz, hogy ki kell mondanod: ’nem tudom, képes leszek-e újra látni, hallani, járni’. Szerencsés vagyok, hogy még élek" – idézi a színészt a SELF cikke.

Ashton Kutcher a vaszkulitisz miatt egy időre elvesztette látását, hallását, egyensúlyérzékét. Fotó: Getty Images

Kutcher életszemléletét egyébként saját bevallása szerint teljesen megváltoztatták az átéltek. „Abban a pillanatban, amikor elkezdesz úgy tekinteni az akadályokra, mint olyan dolgokra, amiket le kell győznöd azért, hogy megkapd, amire szükséged van, az élet kezd szórakoztatóvá válni, igaz? Elkezdesz a problémáid tetején szörfözni, ahelyett, hogy alattuk élnél” – fogalmazott a túlélőshow-ban a színész, aki friss Twitter-bejegyzésében arról írt, hogy ma már minden rendben van vele, és továbblépett.

Mit kell tudni a vaszkulitiszről?

Az amerikai Országos Orvostudományi Könyvtár (NLM) szerint a vaszkulitisznek, vagyis az erek gyulladását okozó autoimmun betegségnek többféle típusa van. Autoimmun betegség esetén a szervezet immunrendszere tévesen a test egészséges részeit támadja meg; a vaszkulitisznél az ereket veszi célba. Hátterében állhat fertőzés, bizonyos gyógyszerekre adott reakció, de legtöbbször nem sikerül fényt deríteni arra, mi idézi elő.

Amikor az erek begyulladnak és megduzzadnak, az artériák, vénák és hajszálerek – ezek szállítják a testben a vért – is érintetté válnak. A duzzanat korlátozza a véráramlás, aminek következtében szövet- és szervkárosodás jöhet létre. A vaszkulitisz tipikus tünetei közé tartozik a testszerte jelentkező fájdalom, a láz, a fáradtság, a fejfájás és a fogyás. Mivel vannak olyan típusai a betegségnek, amelyeknél kifejezetten gyorsan romolhat a páciens állapota, a korai diagnózis döntő fontosságú.

Az esetek nagy részében gyógyszeres kezelésre van szükség a gyulladás kordában tartására és a jövőbeli fellángolások megelőzésére. A Nemzeti Szív-, Tüdő- és Vérintézet (NHLBI) azt írja, változó, mennyi idő alatt alakulnak ki és múlnak el a panaszok; van, amikor rövid idő alatt lezajlik a folyamat, máskor viszont hosszan tartó problémát okoz.

Az utóbbi időben egyre több sztár nyílik meg egészségügyi problémáival kapcsolatban. Pár hete például a Trónok harca című sorozat színésznője, Emilia Clarke beszélt arról, hogy a múltban kétszer is súlyos agyi aneurizma alakult ki nála, ami miatt az agyának nagy része nem működik. Szintén a közelmúltban derült ki, hogy az akciófilmsztár Bruce Willisnél afáziát diagnosztizáltak, amely befolyásolja kognitív képességeit, és emiatt Willis felhagy a színészkedéssel.

