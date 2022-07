Agyi aneurizma: „csoda, hogy még tudok beszélni”

Az aneurizma olyan, az éren lévő kiboltosulás, amely az érfal gyengesége miatt alakul ki. Veszélyét az adja, hogy ha kireped, vérzés jelentkezik. A vérzés annál komolyabb, minél nagyobb érről van szó. Egyebek mellett az agyban is kialakulhat: ez történt a Trónok harca című sorozat színésznőjével, Emilia Clarke-kal is, aki az elmúlt években kétszer is agyi aneurizmát szenvedett el. Az átéltekről egy friss interjúban mesélt.