Szokások, amelyek károsíthatják a veséket

A vesék egészsége érdekében nagyon fontos, hogy soha ne tartsuk vissza a vizeletünket, hanem mihamarabb menjünk el vécére, ha ingert érzünk. Ellenkező esetben a hólyagban maradó vizeletben gyorsan elszaporodnak a kórokozók, ami vesefertőzést, illetve inkontinenciát okozhat - írja a Brightside.

Kutatások szerint azoknál, akik mozgásszegény életmódot folytatnak és sokat ülnek, 30 százalékkal megnő a vesebetegség kockázata. Éppen ezért építsük be mindennapjainkba a rendszeres testmozgást, még akkor is, ha az csak 20-30 perc sétát jelent naponta. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a túledzés sem egészséges, mert ilyenkor a túlterhelt izmokból elhalt szövetek kerülhetnek a véráramba, amelyek súlyos egészségügyi komplikációkhoz, például veseleálláshoz vezethetnek.

A túledzés a vesék szempontjából sem egészséges. Fotó: Getty Images

Arra is vigyázzunk, hogy ne vigyük túlzásba a különféle recept nélkül kapható fájdalomcsillapítók szedését. Ez is károsíthatja a veséinket, mégpedig azért, mert a bennük lévő anyagok ronthatják a vesék vérkeringését. Különösen azok legyenek óvatosak, akik már egyébként is vesebetegek.

Igyunk és aludjunk eleget

A megfelelő napi folyadékbevitel szintén kritikus a vesék egészsége szempontjából, másfél-két liter vizet legalább igyunk meg naponta. Mindig ellenőrizzük a vizeletünket: ha a színe világossárga, akkor elég folyadékot vittünk be. Ügyeljünk arra is, hogy eleget aludjunk, mivel az alvás-ébrenlét ciklus és a vesék működése összefügg.

Legyünk mértékletesek a húsfogyasztással, mert az állati fehérjék túlfogyasztása miatt elsavasodhat a vérünk, és úgynevezett acidózis alakulhat ki, amely nemcsak súlyos emésztési problémákat, hanem krónikus vesebajt is okozhat. Testsúlykilogrammonként 1-1,6 gramm állati fehérjénél többet ne vigyünk be. A túl sok só és cukor fogyasztása szintén károsíthatja a veséket. A napi sóbevitel ne haladja meg a 3,75 grammot, a cukorbevitel pedig a 25-38 grammot.