Puffadást okozó szokások

Túl gyorsan eszünk

Ilyenkor nemcsak arra nő meg az esély, hogy túlegyük magunkat, hanem arra is, hogy hasunk látványosan felpuffadjon étkezés után. Ha túl gyorsan eszünk, nagyon sok levegőt nyelünk, ami felfúvódást okozhat, így mindig figyeljünk rá, hogy ne együnk túl gyorsan és minden falatot alaposan megrágjunk. Ehhez például az is kell, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket étkezés közben, tehát ne olvassunk, és ne nézzünk tévét sem.

Néhány szokással elejét vehetjük a puffadásnak

Túl sok vitamint szedünk

Meglepően hangzik, de ez is árthat. Attól, hogy bizonyos vitaminokból jóval többet viszünk be a kelleténél, még nem leszünk egészségesebbek, miközben komolyan árthatunk az emésztésünknek. A B-vitamin nagy mennyiségben például hasmenést is okozhat.

Közvetlenül lefekvés előtt eszünk

Nemcsak azért érdemes kerülni a lefekvés előtti lakomázást, hogy ne szedjünk fel pluszkilókat, hanem azért is, hogy emésztésünk megfelelően tudjon működni. Ha evés után rövid idővel lefekszünk, akkor ez savfelböfögést, refluxot okozhat.

Túl sok fűszeres ételt eszünk

Hogy kinek mennyi fűszeres étel fér bele az étrendjébe, a személyes toleranciától is függ. Ha túlzásba visszük az ilyenek fogyasztását, akkor ez gyomorfájást, gyomorégést és hasmenést is okozhat.

Glutén és tejtermékek fogyasztása

Ha valakinek a fentiek megemésztésével problémája van, akkor értelemszerűen kerülnie kell az ezeket tartalmazó ételeket, ha el akarja kerülni a puffadást, a hasmenést és az egyéb kellemetlen tüneteket. Ha ilyesmire gyanakszunk, két hetes megvonásos diétával tesztelhetjük le magunkat.

Forrás: care2.com