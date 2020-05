Pajzsmirigyzavart jelezhet a horkolás

A horkolás a felső légutak lágy szöveteinek (szájpadlás, nyelvcsap, nyelvgyök, torok) vibrációja eredményeként jön létre, és okozhatják azalvásközben ellazuló izmok és kötőszövetek, de akár a légutak szűkülete is, amely a levegő áramlásának megváltozása miatt hoz létre hanghatást.

A horkolás kellemetlen a környezetnek, és káros az alvónak. Betegséget jelezhet

A horkolásnak több fokozata is van az enyhétől a súlyosig. Azt, aki csak zavaró hangokat ad ki alvás közben, habituális horkolónak nevezik: ilyenkor nincs légzéskimaradás, és nincs a háttérben komoly, egészséget veszélyeztető állapot. Ennek ellenére érdemes bizonyos időközönként orvossal ellenőriztetni. Közepes fokú a horkolás, ha a légzés maximum 30 alkalommal legalább 10 másodpercre megszakad. A kimaradt levegővételek negatívan befolyásolják a pihenést, többször megszakítják az alvást, noha a horkoló erre nem emlékszik, csak azt érzi, hogy kialvatlan. Súlyos esetről van szó, ha óránként 30-nál is többször megszakad a légzés 10 másodpercnél hosszabb időre, ilyenkor ugyanis oxigénhiány lép fel, ami keringési rendellenességeket, infarktust vagy sztrókot is okozhat, emellett tartós kialvatlanságot eredményez.

Pajzsmirigyproblémák is kiválthatnak horkolást. A túlműködés miatt megnagyobbodott pajzsmirigy ugyanis szűkíti a légutakat, ami horkoláshoz vezethet. Ennek többek között apajzsmirigygyulladása, a szerv autoimmun betegsége (Graves-Basedow kór), vagy akár az is oka lehet, ha az agyalapi mirigyben a pajzsmirigy hormonelválasztást serkentő hormonja túltermelődik.

Ha horkolás miatt rosszul alszunk, akkor nemcsak másnapi teljesítményünket kockáztatjuk, de számos egészségi probléma kialakulására is nő az esélyünk. Mit tegyünk tehát a horkolás ellen? Részletek!

Mindazonáltal jóval gyakrabban okoz horkolást a pajzsmirigy-alulműködés eredményeként kialakuló túlsúly és elhízás, amely nemcsak szűkebb légutakat eredményez, hanem általános izomtónus-gyengeséggel is jár. A pajzsmirigy-alulműködés jelei nagyban hasonlítanak más betegségek szimptómáira, ezért diagnosztikája gyakran nehéz. Ráadásul nagyon hasonlóak a tünetek a jódhiány miatt kialakuló, illetve a Hashimoto-pajzsmirigy-alulműködés, továbbá a terhesség után észlelt, úgynevezett postpartum thyreoiditis esetében is.

Ha felmerül a gyanú, gégészeti vizsgálat, valamint pajzsmirigy-vizsgálat segíthet a diagnózisban. A horkolás kezelése függ a kiváltó tényezőktől, de megelőzéséért sokat tehetünk.