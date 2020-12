PAH: ezek a leggyakoribb tünetek

A magas vérnyomással küzdők kezelését nagyon gyakran hátráltatja, hogy a beteg nem is tud az érintettségéről, hiszen jellegzetes tünetek sokáig nem is jelentkeznek nála. Rengeteg háztartásban vannak viszont már olyan vérnyomásmérő eszközök, amelyekkel bárki pillanatok alatt ellenőrizheti az értékeit. Ugyanakkor amagas vérnyomásegy ritka és speciális formája, a pulmonális artériás hipertónia (PAH) esetén még ez az eszköz sem tájékoztatja a beteget. Itt az emelkedett vérnyomás a szívet és a tüdőt összekötő verőerekben alakul ki, a hagyományos vérnyomásmérők így nem figyelmeztethetnek rá. Viszonylag ritka kórról van szó - bár Magyarországon is több száz beteget tartanak számon -, emellett rendkívül veszélyes, hiszen szívelégtelenséghez és korai halálozáshoz vezethet.

A magas vérnyomás ezért veszélyes Sokan azért legyintenek a magas vérnyomásukra, mert nem fáj, nem okoz tünetet, emiatt pedig úgy tűnhet, mintha nem is kellene foglalkozni vele. Azonban nem véletlenül nevezik az orvosok "néma gyilkosnak" ezt a betegséget. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Indokolatlan gyengeség jelezheti a betegséget

A betegségben szenvedőknél magas vérnyomás alakul ki a kisvérkörön belül, a tüdő artériái tartósan nagy nyomás alá kerülnek, az érfalak megvastagodnak, merevebbé válnak és átmérőjük is csökken. Mindezek következtében a vér átáramlása csökken. Idővel nemcsak a tüdőerek, de a szív is károsodik, hiszen sokkal nagyobb munkát kell végeznie ahhoz, hogy oxigéndús vért juttasson a tüdő minden részébe. A túlterheléstől a szív teljesítménye gyengülni kezd, jobb oldala (elsődlegesen a jobb szívkamra) pedig megnagyobbodik. Kezdetben fáradékonyság, terhelésre jelentkező légszomj jellemezheti a betegséget, a későbbiekben azonban életveszélyes állapotot, a jobb szívfél elégtelenségét is eredményezheti.

Léteznek statisztikák, melyek szerint háromból egy beteg a diagnózistól számított öt éven belül meghalhat. Habár specifikus gyógyszerek egész csoportja vált elérhetővé az elmúlt években, a betegek nagy részénél csak előrehaladott állapotban fedezik fel a tünetek mögött a PAH betegséget, amikor a kezelési lehetőségek is leszűkülnek. Mivel a PAH tünetei nem specifikusak, így nagyon könnyen összetéveszthetőek például az asztmáéval, illetve a krónikus obstruktív tüdőbetegségével (COPD), a betegek pedig sokszor évekig járnak rendelőről rendelőre, mire a helyes diagnózist a szakorvos meghatározza.

A betegség miatt már a busz utáni rövidebb futás is légszomjat eredményezhet. Fotó: Getty Images

A betegség hosszú ideig csupán nem specifikus tünetekkel jelentkezik. Ilyen például az állandó fáradtság, szédülés, levertség és depresszív hangulat. Már a kisebb fizikai megterhelés esetén is erős légszomj jelentkezhet, a betegnek gondot okozhat a lépcsőzés, illetve a buszmegállóig megtett, rövidebb kocogás is jobban megviseli az indokoltnál. A szervezet hosszú ideig tud kompenzálni például úgy, hogy a szívet nagyobb munkára fogja. Az idő előrehaladtával azonban a beteg terhelhetősége fokozatosan lecsökken, ezzel párhuzamosan pedig a jobb szívfelet, elsősorban a szív jobb kamráját is egyre komolyabb terhelés éri.

Ezért várhat éveket a diagnózis

Sajnos egyelőre nem létezik egyszerű, nem invazív teszt a PAH végleges diagnózisához. Egy szívultrahang-vizsgálat eredménye felkeltheti a betegség gyanúját, egyértelműen azonban csak szívkatéterezéssel ismerhető fel a betegség. A háziorvos emiatt először a gyakoribb kórképeket próbálja kiszűrni, a specifikus panaszokkal általában pulmonológushoz vagy kardiológushoz irányítja át a betegeket. Az első tünetek megjelenésétől a diagnózisig több mint két (vagy több) év is eltelhet, ez a hosszadalmas, kudarcokkal teli időszak pedig komolyan megviselheti az érintettet és annak családját.

Ha a diagnózis végül megtörtént, a beteget az egyik PAH centrumba irányítják (Magyarországon 5 felnőtt, ezen belül 2 gyermek intézet van), ahol a betegségre szakosodott kardiológus szakorvosok egyike kezdheti meg a kezelést. Mivel egy progresszív, folyamatos állapotromlással járó betegségről van szó, a diagnózis késése a páciens prognózisát is befolyásolja. Minél később kapják meg a kezelést, a betegek állapota annál nehezebben javítható, és a hosszú távú túlélés esélye is lecsökken.

Szerencsére az orvostudomány fejlődésével a betegek kilátásai is sokat javultak. A korábbi évekhez viszonyítva ma már egész gyógyszercsaládok állnak az orvosok rendelkezésére. Az elmúlt húsz évben ezeknek a korszerű terápiáknak köszönhetően a betegek túlélése több mint kétszeresére javult. A súlyosabb állapotban lévő betegek esetében is lehetséges már a hét évnél további túlélés, de sokan még ennél is több egészségben eltöltött, minőségi évet nyerhetnek a terápiáknak köszönhetően.