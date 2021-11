Naponta ennyi vasra van szükségünk

A vas a szervezet egészséges működéséhez létfontosságú nyomelem, amely részt vesz bizonyos fehérjealkotásban közreműködő enzimek létrejöttében, de nélküle nem tudna az oxigén sem eljutni a sejtekhez. A vasat a szervezetünk nem tudja magától előállítani, ezért kívülről kell bejuttatni. Az, hogy éppen mennyire van szükség, életkortól, nemtől és bizonyos életszakaszoktól is függ. Általánosságban azonban elmondható, hogy egy felnőtt nőnek napi 15 mg, míg egy felnőtt férfinek 10 mg vasra van szüksége.

A vaspótlás fontos lépései Mire a vashiányt diagnosztizálják, gyakran hosszú idő eltelik, mivel a tüneteket a beteg legtöbbször másnak tudja be. A vaspótlás lépcsőfokairól dr. Szélessy Zsuzsanna, a Trombózisközpont hematológus főorvosnője beszélt.

A gyermekkori vashiány következményei

Ahhoz, hogy gyermekkori fejlődés egészséges ütemben tudjon zajlani, kiemelten fontos a megfelelő mennyiségű vasfogyasztás. A csecsemőknek féléves korukig napi 6 mg vas az optimális bevitel, ezt követően - nagyjából 10 éves korukig - már 8 mg-ra nő. Ahogy a felnőtteknél, serdülőkorban is nagyobb a lányok vasszükséglete, mint a fiúké: a 11-14 éves lányoknak 12 mg, a fiúknak pedig 10 mg. Az egészséges mértékű vasfogyasztás hozzájárul a többi között a mozgás és az agy fejlődéséhez, a gondolkodás, a figyelem, az emlékezőképesség, illetve például a problémamegoldási képesség kialakulásához is.

Nőknek emelt mennyiség

A nők vasszükséglete bizonyos életszakaszokban még inkább megnő. Mivel amenstruációsorán akár 100 ml vért is veszíthetnek, ezért könnyen vashiányos állapotot alakulhat ki, ami serdülőkorban a legjellemzőbb. Szintén emelt mennyiségű vasra van szükség a terhesség és a szoptatási időszakban. A várandóság alatt - a magzat és a placenta növekedése miatt - napi 25 mg-ra, a szoptatás során pedig 20 mg-ra. Fontos megjegyezni, hogy azoknak a nőknek, akik terhességük alatt vashiányos állapotba kerülnek, nagyobb eséllyel születhet alacsonyabb súlyú, légzési nehézségekkel, vagy idegrendszeri károsodásul küzdő gyermekük, valamint megnő a koraszülés esélye is.

Az egyoldalú táplálkozás veszélyei

A különböző, egyoldalú fogyókúrák és diéták szintén könnyen vashiányt okozhatnak. Éppen ezért, ha hosszabb távon szeretnénk - vagy szükséges - ezeket alkalmazni, mindenképpen figyelni kell a megfelelő vasbevitelre. Amennyiben bizonytalanok vagyunk, érdemes dietetikus segítségével kialakítani az étrendet, különösen akkor, ha ez életvitelszerűvé válik. Érdemes megemlíteni, hogy a nem megfelelően változatos étkezés mellett vashiány alakulhat ki különböző felszívódási zavarok következtében, de előidézhetik bizonyos krónikus megbetegedések, túlsúly, intenzív sportolás vagy akár egyes gyógyszerek is.

Vashiány

A vashiány tüneteit nem mindig egyszerű észrevenni. Először többnyire indokolatlan fáradtság, fejfájás, gyengeség jelentkezik, majd idővel szédülés, hajhullás, étvágytalanság, székrekedés, hidegérzet, sápadt bőr és - azimmunrendszermeggyengülése miatt - gyakori vírusos megbetegedések hívhatják fel rá a figyelmet. Gyermekek esetében sokszor tanulási nehézségek is megfigyelhetőek. Gyanú esetén érdemes felkeresni a háziorvost, és vérvétellel ellenőriztetni a szervezet vasszintjét.

Fontos a vaspótlás

Míg bizonyos élelmiszerek - például a vörös húsok és belsőségek - könnyen felszívódó vasat tartalmaznak, a növényi eredetű táplálékokban található változatuk jóval nehezebben hasznosul a szervezetben. Éppen ezért, vashiány esetén szükség lehet a koncentrált vaspótlásra. A patikában vény nélkül is elérhetőek különböző készítmények, amelyek közül érdemes komplex, a vérképzést több oldalról is támogató vaspótlót választani: olyan tablettát vagy szirupot, amely a szerves vas mellett például rezet, folsavat, cinket, B-vitaminokat is tartalmaz. Fontos, hogy mindig tartsuk be az adott készítmény adagolási útmutatóját, bizonytalanság esetén pedig konzultáljunk a háziorvosunkkal.