Nagy bajt jelez, ha véres a széklet

A széklet mennyiségét, minőségét, állagát, színét, szagát az emésztőrendszerünk egészsége, illetve az étrendünk határozza meg, és a székletben érzékelhető változásokat érdemes figyelemmel kísérni, hiszen ezek az emésztőrendszerünk állapotára is utalnak. Kattintson !

A kutatás elég összetett volt: 134 000, 50-74 éves páciens bevonásával 2000 és 2016 közt történt. A betegek székletmintáját vastagbélrák gyanúja miatt vizsgálták, és közülük 2700 ember mintájában találtak vért. Ezután 2016-ig - illetve sajnos jó néhány esetben az ennél előbb bekövetkezett halálukig - követték nyomon ezeket a betegeket. Akiknek vért találtak a székletében, azoknál, de náluk átlagosan 58 százalékkal nagyobb volt a kockázat arra is, hogy más betegség miatt halálozzanak el.

Ehhez kapcsolódóan egy amerikai orvos is megszólalt: a New York-i Langone Medical Center professzora, Dr. Mark Siegel megerősítette, hogy a szervezetben tartósan fennálló gyulladás összefügg a túlsúllyal , a helytelen étkezéssel, a mozgáshiánnyal és az inzulinrezisztenciával. Az orvos felhívta a figyelmet- akkor is, ha nem találtak vért a székletben, de a páciens szeretné megelőzni a bajt.