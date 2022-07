Mit jeleznek testünk furcsa hangjai?

Sípoló orr

Az orrból származó furcsa, sípoló hang a leggyakrabban a levegő útjában álló akadályra utal, például felgyülemlett és beszáradt váladékra. Ennek a hátterében állhat allergia és megfázás is. A váladékot a legkönnyebben orrcsepp vagy tengeri sós orrspray segítségével távolíthatjuk el. Ha azonban a sípolás az orrot érő trauma, sérülés után jelentkezik, mindenképpen keressük fel az orvosunkat, mert ez a szövetek sérülésére is utalhat.

Hangok a fejben? A statisztikák szerint a lakosság 2-5 százaléka küzd nap mint nap a fülzúgás valamely formájával, ami nem egyszer pszichés problémát okoz az érintetteknek. A hangokkal azonban nem kell együtt élni! Kattintson!

Doboló fül

A fülben hallható, érzékelhető dobolás tulajdonképpen a vér áramlása, mely a fülek mögött húzódó erekből származik. Ezt főleg fekvéskor vehetjük észre, éjszaka, akkor, ha a külső zajokat valami elnyomja (például a karunk, amire ráfekszünk). Ha a dobolást nemcsak éjjel, hanem szinte folyamatosan "halljuk", az a hallójáratok elzáródására utalhat. Ennek oka lehet például felgyülemlett váladék, de valamilyen egyéb probléma is, mellyel mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Fülcsengés

A fülben hallható csengés, zúgás vagy sípolás "hivatalos" neve tinnitus. A tinnitus oka sokszor valamilyen sérülés, fertőzés, melynek hatására a belső fülben található érzékelő sejtek sérülnek, és akkor is jelzéseket küldenek az agyba, ha valójában semmilyen hangot nem hallunk. A fülcsengés általában rövid időn belül elmúlik, de krónikussá is válhat, és egyéb neurológiai tünetek is kísérhetik, példáulszédülésvagy fájdalom.

A fülzúgás akár krónikus panasszá is válhat. Fotó: iStock

Haskorgás

A hasból érkező bugyborékoló, korgó hangot a leggyakrabban az éhséggel kötjük össze, pedig teli hasnál is jelentkezhet. Ez a hang tulajdonképpen a belekben felhalmozódott gázok és folyadékok mozgása során keletkezik. Ha üres a gyomrunk, akkor az agyunk olyan jelzéseket küldhet az emésztőszerveknek, hogy ezeknek a maradványoknak az eltávolítását fel kell gyorsítani, hogy az utánpótlásnak legyen helye. Akkor azonban érdemes orvoshoz fordulni, ha a zajok kifejezetten hangosak és súlyos fájdalom, hányinger vagy hányás, esetleg görcsök is társulnak melléjük.

Ízületek kattogása

Az ízületeink a mozgékonyságukat többek között a bennük található folyadéknak köszönhetik. Mozgás során az ízületekben megváltozik a nyomás, a folyadékban buborékok keletkezhetnek, és ezek a kipukkanó buborékok okozhatják a jellegzetes hangot. Ez tulajdonképpen normális folyamat, általában nem igényel nagyobb figyelmet. Azonban ha a kattogó hang mellé fájdalom, a mozgás beszűkülése, esetleg gyengeség is társul, mindenképpen keressünk fel szakorvost, mert ez ízületi sérülést vagy ízületi kopást is jelezhet.

Éjszakai horkantás

A horkolás vagy egy-egy horkantás nemcsak a párunk, családtagjaink éjszakai pihenését zavarhatja meg, de akár életveszélyes állapotot, úgynevezett alvási apnoét is jelezhet. Ennek az oka tulajdonképpen az, hogy a légzőszervek ideiglenesen összeesnek, összenyomódnak, például a nagy túlsúly miatt. Az alvási apnoé másik jellegzetes tünete a napközbeni fáradtság, kimerültség.