Ma van az akromegália világnapja

Amennyiben a növekedési hormon túltermelődése gyermekkorban jelentkezik, gigantizmusról beszélünk. Részletek itt.

"Az akromegália hormonális rendellenesség, amelyben az agyalapi mirigy túl sok növekedési hormont termel a testnövekedés lezárulása után" - írta meg a Medicalonline.hu a kórkép november elsejei világnapja kapcsán. A rendellenesség általában 40-45 éves korban jelentkezik. A növekedési hormon hatására a csontok és a porcok növekedni kezdenek, így fokozatosan megváltozik az érintettek külső megjelenése is. A kéz és a láb megnagyobbodásának jele lehet például, ha a korábban hordott cipők és gyűrűk egyre inkább szűkké válnak. Az idő előrehaladtával megváltozik az arc is: az ajkak megvastagodnak, a homlok kiemelkedik, a fogak eltávolodnak egymástól, illetve általában véve a fej mérete is megnövekszik.

Akromegáliára gyakran a lábméret felnőttkori megváltozása hívja fel a figyelmet. Fotó: iStock

A felsoroltakon túl egyéb tünetek is felhívhatják a figyelmet az akromegália kialakulására. Problémát jelezhetnek tehát az alábbi panaszok:

zsibbadás, égő érzés a kezekben, lábakban

carpalis alagút-szindróma

alvás közbeni légzéskimaradás

fokozott, kellemetlen testszagot kiváltó izzadás

fáradtság, gyengeség

fejfájás

látásromlás

merevedési zavarok, illetve rendszertelen menstruációs ciklus és emlőváladékozás

csökkent libidó

ízületi fájdalmak

megvastagodott és zsíros bőr

a beszédhang mélyülése

A többnyire agyalapimirigy-daganat okozta betegség lassan, évek alatt alakul ki, emiatt a testi elváltozásokat nem is mindig ismerik fel az érintettek. A növekedési hormon túltermelését általában sebészi beavatkozással, besugárzással vagy gyógyszeres kezeléssel lehet csak megszüntetni. A már kialakult ízületi deformitást ugyanakkor nem lehet visszafordítani, ezért is fontos tehát, hogy minél hamarabb fény derüljön a problémára. Kezelés nélkül az akromegália talaján olyan súlyos krónikus betegségek alakulhatnak ki, mint a cukorbetegség, amagas vérnyomásvagy bizonyos rosszindulatú daganatok.

Az akromegáliáról bővebben Betegségek A-Z rovatunk vonatkozó bejegyzésében olvashat.