Jelek, hogy gond van a hasnyálmirigyünkkel

A Men's Health cikke szerint az egyik intő jel lehet például, ha a székletünk színe, állaga megváltozik, és például azt tapasztaljuk, hogy világosabb a megszokottnál, esetleg lebeg a vízen. Ez az elégtelen tápanyagfelszívódás tünete is lehet, ami arra utalhat, hogy a hasnyálmirigy valami miatt nem végzi megfelelően a feladatát. A szerv által termelt enzimek segítenek a táplálkozással bevitt zsírok megemésztésében, a hasnyálmirigy felel az olyan, zsírban oldódó vitaminok felszívódásáért is, mint az A-, E- és K-vitamin. Ha a székleten olajos, zsíros réteget látunk, akkor a zsírok megemésztésével van probléma. Ha ezek egyszeri esetek, nincs miért aggódni, de ha a székletünk kinézete tartósabban megváltozik, forduljunk orvoshoz!

Nem mindegy, hol fáj a hasunk

A hasifájdalomsokféle betegség tünete lehet, például a hasnyálmirigyproblémáké is. Ha úgy érezzük, hogy középről indul, majd kisugárzik a hátunk középső vagy alsó részébe, és akár heteken át sem múlik el, az például lehet a hasnyálmirigy megbetegedésének jele. Ugyanakkor ha refluxra hajlamosak vagyunk, akkor érdemes lehet kezeltetni, mert ez is okozhat olyan tüneteket, amelyeket könnyű összekeverni a hasnyálmirigy-betegséggel. Ha a hasi fájdalmakat indokolatlan fogyás is kíséri, és úgy adunk le kilókat, hogy nem diétázunk és nem is sportolunk többet, az szintén gyanakvásra adhat okot, de a hirtelen fogyás hátterében akár pajzsmirigybetegség is állhat.

Nem mindegy, hol fáj a hasunk. Fotó: Getty Images

Mivel a hasnyálmirigy olyan hormonokat is termel, amelyek segítenek kontrollálni a szervezet inzulintermelését és a vércukorszintet, ha cukorbetegséget diagnosztizálnak nálunk, az egyúttal annak a jele is lehet, hogy a hasnyálmirigyünkkel is van valami probléma. Hasonló a helyzet akkor is, ha a már meglévő cukorbetegség súlyosbodik. Ha erre nem találunk semmilyen nyilvánvaló magyarázatot, akkor érdemes a hasnyálmirigyet is megvizsgáltatni.

Ha zsírosabb ételek, húsok fogyasztása után émelygünk, hányingerünk van, esetleg hányunk is, akkor szintén gyanakodhatunk arra, hogy nem emésztjük meg megfelelően a zsírt, ez pedig nagyon gyakran azért van, mert a hasnyálmirigyünk nem működik úgy, ahogyan kellene.