Jelek, hogy baj van a pajzsmirigyünkkel

Pajzsmirigy-alulműdködés

Ilyenkor jelentkezhet letargia, levertség, extrém fáradtság. Ennek az az oka, hogy a túl alacsony hormontermelés hatással van arra, hogy a testünk mennyi energiát termel, illetve hogyan használja fel azt. Nem ritka, hogy a pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők depressziós tüneteket tapasztalnak. Megváltozhat a hangunk is, mivel a hangszálakhoz közel helyezkedik el a szerv.

Testünk számos módon jelzi, ha gond van a pajzsmiriggyel

Tapasztalható még ilyenkor a bőr megvastagodása, kiszáradása, hámlása is, és egyeseknél a szemöldök elvékonyodik, megritkul. Fájni kezdhetnek az izmok, ízületek, leggyakrabban a térdek és a lábfej környékén, és a fájdalom fizikai aktivitás hatására súlyosbodik.

Ha a pajzsmirigy alulműködik, az számos módon hathat negatívan a szervezetünkre. Szerencsére vannak módszerek arra, hogyan őrizzük meg ennek a fontos szervnek az egészségét. Az alábbi linken elolvashatja, mit tehet pajzsmirigye egészségéért.

Romolhat a hallás is, bár ennek a pontos okát még nem tudták kideríteni a szakemberek. Bekövetkezhet libidóvesztés is, amely a csökkent hormontermelésnek, illetve az anyagcsere lelassulásának tudható be.

A nemi vágyra az sincs jó hatással, hogy a lelassult anyagcsere hatására a legtöbb beteg meghízik, és még diétával, mozgással sem tud lefogyni, vagy csak nagyon keveset, és emiatt egyre rosszabb viszonyba kerül a saját testével, és lecsökken az önbizalma.

Pajzsmirigy-túlműködés

Akik ilyesmiben szenvednek, azoknak feltűnően megnőhet az étvágya, de akármennyit esznek, nem híznak, sőt, egyesek még fogynak is, mivel a túl nagy mennyiségben termelődő hormonok erőteljesen felgyorsítják az anyagcserét. Tapasztalható még gyakori, nagy mennyiségű vizeletürítés . Ezzel együtt gyakori, kínzó szomjúság is jelentkezhet, hiszen a szervezet próbálja pótolni az elveszített folyadékot.

Vannak, akik kézremegést is tapasztalnak, aminek szintén a felgyorsult hormontermelés az oka. Egyeseknél a túltermelődő hormonok, illetve a felgyorsult anyagcsere hatására megnövekedhet a libidó is. Tapasztalható még hajhullás, nehéz légzés, szapora szívverés, a pajzsmirigy szemmel látható megnagyobbodása, illetve egyeseknél a szemek is feltűnően előredülledhetnek. Egyes betegek sokkal ingerlékenyebbé válnak, és csökken a koncentrációs készségük is.

