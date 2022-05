Jelek, amelyek vesekövességre utalnak

Az egyik jellemző tünet az akár extrém erősségű fájdalom a has, a derék és a lágyék tájékán. Ilyenkor a kialakult kövek elmozdulnak, és a húgyvezetékbe szorulva nagy nyomást gyakorolnak a vesére. Ahogy a kövek mozogni kezdenek, úgy haladhat a fájdalom a hát felől a lágyék irányába - írja a brightside.me.

Vesekövességre a többi között erős alhasi fájdalom is felhívhatja a figyelmet. Fotó: Getty Images

A vizelet is megváltozhat a vesekövek hatására. Erős és szinte állandó vizelési inger jelentkezhet, ahogy a kő eléri a húgyhólyagot. Ez általában vizeléskor fájdalmat és égő érzést is okoz. Csökkenhet a vizelet mennyisége, illetve megszakadhat a vizeletsugár, aminek az az oka, hogy a kő elzárja a húgyvezetéket. Vér jelenhet meg a vizeletben, emellett erős, kellemetlen szaga is lehet, ami általában azt jelzi, hogy vesefertőzés alakult ki. Erre utal az is, ha a vizelet opálossá, zavarossá válik.

Szintén gyakori panasz a hőemelkedés és a láz, amely mögött a húgyutakban, illetve a vesékben kialakult fertőzés áll. Ez komplikációkat okozhat a vesekővel kapcsolatban. Gyakori az erős émelygés, hányinger, illetve nehezen csillapítható hányás is, aminek az az oka, hogy a vesék és a bélrendszer között ideig összeköttetés van. Emellett a hányinger, hányás a vesekövek mozgásától kialakuló erős fájdalom következménye is lehet.

A vesék nem tudnak optimálisan működni, ha vesekövünk van, emiatt méreganyagok halmozódhatnak fel a szervezetben. Ettől romlik a közérzetünk, fáradékonyabbak, érzékenyebbek lehetünk a fájdalomra, és rövid időn belül jelentősen legyengülhetünk. Fontos megemlíteni, hogy a vesekövek kialakulásának rizikóját megnövelheti a tartósan folyadékhiányos állapot, ezért is fontos, hogy mindennap elég vizet igyunk. A családban már korábban előfordult vesekövesség ugyancsak rizikófaktor, ahogy a túlsúly, a túlzott cukor-, só- és fehérjefogyasztás, valamint a szükségtelenül sok D-vitamin és kalcium szedése.