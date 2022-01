Ilyenkor kell a csuklással orvoshoz fordulni

50 órán keresztül csuklott a színész "Az első 24 órában még vicces volt, később azonban már nem tudtam rajta nevetni, a csuklás miatt ugyanis alig tudtam aludni" - mondta el Dax Shepard amerikai színész, aki egy Instagram-posztban számolt be arról, hogy kb. 50 órán keresztül csuklott. A probléma odáig fokozódott, hogy a csuklás miatt hányt is.

A jellegzetes hanggal és érzéssel járó csuklás a rekeszizom görcsös összehúzódása miatt következik be. Elképzelhető, hogy csak egyet csuklunk, de van, amikor több csuklás követi egymást, általában ritmusosan. A csuklást többféle tényező is kiválthatja, például a túl gyors evés, a szénsavas italok fogyasztása vagy az izgatottság. Ugyanakkor nyilvánvaló ok nélkül is elkezdődhet, illetve abbamaradhat - írja a témával foglalkozó cikkében a Health.

A csuklás ártalmatlannak tűnik, de veszélyes is lehet. Fotó: Getty Images

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Mint azt dr. Neil Bhattacharyya fül-orr-gégész elmondta a lapnak, a csuklás legtöbbször magától, esetleg egy kis otthoni "rásegítéssel" elmúlik egy idő után. Hasznos praktika például ilyenkor, ha megiszunk egy pohár hideg vizet, papírzacskóba lélegzünk, vagy eszünk valami savanyút, mondjuk citromot. Amennyiben azonban a csuklás 36-48 órán keresztül vagy annál tovább tart, mindenképpen el kell mennünk orvoshoz.

Dr. Omid Mehdizadeh fül-orr-gégész azzal egészítette ki dr. Bhattacharyya figyelmeztetését, hogy akkor is szakemberhez kell fordulni, ha a csuklás olyan tünetekkel jár, mint a hasi fájdalom, a hányás vagy a láz. Ez ugyanis azt jelezheti, hogy komolyabb probléma van a háttérben, például fertőzés, anyagcsere- vagy központi idegrendszeri rendellenesség.

Hogyan lehet segíteni a hosszan tartó csukláson?

Az orvos először általában fizikai vizsgálatot végez, hogy megbizonyosodjon arról, nincs-e például csomó a nyakon, ami kiválthatja a folyamatos csuklást. Ezt követően meghallgatja a beteg mellkasát, és megvizsgálja a gyomrát, hogy kiderüljön, nem puffadás áll-e háttérben - ez ugyanis dr. Bhattacharyya szerint gyakran okoz csuklást. A szakember arról is beszélt, hogy amennyiben a fizikai vizsgálaton nem derül fény semmi kórosra, az orvos jellemzően gyógyszert ír fel, például klórpomazin vagy baclofen hatóanyagot tartalmazó készítményeket. Ezek segítségével néhány nap alatt jellemzően megszűnik a csuklás. Ha a gyógyszeres kezelés sem használ, további vizsgálatok (endoszkópia stb.) indokoltak.

Hosszan tartó csuklás esetén az is segíthet, ha érzéstelenítő injekció segítségével blokkolják a nervus phrenicust (a rekeszizmot ellátó ideg) - írja a Mayo Clinic. Sőt, extrém esetben egy olyan készülék beültetése is indokolttá válhat, amely elektromos impulzusokkal stimulálja a bolygóideget (nervus vagus - testünk legnagyobb paraszimpatikus idege, beidegzési területe a mellüreg és a hasüreg szerveire is kiterjed), és ezáltal szab gátat a csuklásnak.