Gyorsítja a gyógyulást, ha megnyaljuk a sebet?

"A szájüregből származó nyál, illetve váladék fehérvérsejteket is tartalmaz, és ezek tulajdonképpen a szervezetünk első védelmi vonalát képezik a kórokozókkal szemben. A fehérvérsejtek képesek (egyszerűen fogalmazva) csapdába ejteni és elpusztítani a mikrobákat, ráadásul a szájüregi váladékban található fehérvérsejtek hatékonyabban végzik ezt a feladatot, mint a szervezet más részein lévők" - mondta Ole Sorensen, a svédországi Lund Egyetem kutatója. "Maga a váladék serkenti még hatékonyabb működésre a fehérvérsejteket."

A nyál gyorsítja a sebgyógyulást

Súlyos betegséget terjeszthet a nyál A mononukleózis, más néven csókbetegség a herpeszvírusok családjába tartozik és általában a nyál közvetítésével fertőz. Jó hír, ha átesünk a fertőzésen, védettséget kapunk.

A svéd és dán kutatók azt is megállapították, hogy bizonyos szájüregi betegségeknél a nyálban, illetve a, vagyis a fehérvérsejtek kevésbé hatékonyan működnek. Az egyik ilyen az úgynevezett Behcet-kór, a másik pedig az afta - ez utóbbinál a száj nyálkahártyáján apróbb vagy nagyobb, fekélyes, fájdalmas sebek alakulhatnak ki.Azt azonban nem sikerült a tudósoknak kideríteni, hogy pontosande további vizsgálatoktól azt remélik, hogy akár új kezelési lehetőségeket, gyógyszereket is kifejleszthetnek. Az igen kellemetlen és meglehetősen gyakori aftára ugyanis nincs igazán jó gyógyszer, maximum a tüneteket lehet kezelni, és várni, hogy a sebek maguktól elmúljanak.mely az állatvilágban is megfigyelhető, és kedvezően hathat a gyógyulásra. A nyálban ugyanis olyan vegyületek találhatóak (a fehérvérsejtek mellett), amelyek a bőrrel érintkezve fertőtlenítő és antibakteriális hatásúak, vagyis megvédhetik a sebeket attól, hogy elfertőződjenek.Azonban a, amelyek a szájban nem okoznak semmilyen problémát, más területen, például mélyen egy sebbe jutva azonban fertőzéshez vezethetnek. Szerencsére ez azonban meglehetősen ritka. Kövessük a következő alapszabályt: az apróbb, felületes sérüléseket (például, ha megszúrjuk az ujjunkat tűvel, vagy elvágjuk a papír szélével) megnyalhatjuk, súlyosabb sérüléseknél, mélyebb sebeknél azonbana területet.