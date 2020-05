Furcsa tünetek, melyek vashiányra utalhatnak

Földet akarunk enni

Nagyon bizarrul hangzik, de bizonyos embereknél a vashiány úgy jelentkezik, hogy kívánni kezdik a földet: legszívesebben megennék, esetleg meg is eszik - és nemcsak a termőföldet, hanem az agyagot, a kukoricakeményítőt, a krétát, esetleg bizonyos tisztítószereket is. Az állapotot picának hívják, de sok esetben nem derül fény rá, ha valaki ilyesmiben szenved, mivel a legtöbb ember szégyelli és eltitkolja.

Kanálköröm

A körmök nagyon sokat elárulhatnak egészségi állapotunkról, például azt is, ha vashiányban szenvedünk. Ilyenkor körmeink kiszáradnak, könnyen letörnek, és kialakulhat az úgynevezett kanálköröm is, amikor a körömfelszín besüllyed. Kanálkörmöt okozhat trauma is, vagy ha petróleumszármazékokkal érintkezünk - ha ezt a tünetet tapasztaljuk, érdemes lehet orvoshoz fordulni.

Cserepes ajkak

A vashiányosok legalább egyharmada számolt be arról, hogy az ajkuk, illetve szájuk körül lévő bőr - leginkább a szájuk sarkában - kireped, kisebesedik. Ez az állapot amellett, hogy esztétikailag is kellemetlen, fájdalmassá teheti a mosolygást, az evést, sőt néha még a beszédet is. A sebesedés megszüntetéséhez mindenképpen vaspótlás szükséges.

Megkívánjuk a jeget

Ez az állapot a pica egyik speciális formája, és a komoly vashiány egyik legjellemzőbb tünete. A szakértők pontos okát egyelőre nem ismerik. Ilyenkor a vashiányosok nemcsak egyszerűen elszopogatnak egy jégkockát, amely az italukban van, hanem legszívesebben órákon át jeget ropogtatnának, lehetőleg minél nagyobb mennyiségben.

