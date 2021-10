Ezért kell vécére mennünk, ha idegesek vagyunk

Mit tesz a testünkkel az idegesség?

Dr. Sameer Islam gasztroenterológus egy YouTube-videóban beszélt arról, hogy mi az oka ennek a jelenségnek, és hogy egészségügyi szempontból mit érdemes tudni róla. Mint azt a szakember elmondta, a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszerünk összeköti az agyunkat a bélrendszerünkkel - tehát a feszültség, szorongás bármikor produkálhat az emésztőrendszert érintő testi tüneteket, és ebben nincsen semmi kóros. Az emésztőrendszerben található idegek stressz hatására összehúzódnak, és emiatt érezzük a székelési ingert.

Gyakori jelenség, hogy stressz hatására vécére kell mennünk. Fotó: Getty Images

A lelki oldallal érdemes foglalkozni

A szakértő szerint ez egy teljesen normális testi reakció, ami jelentkezhet például akkor, amikor szorongunk, vagy amikor sok ember előtt kell beszélnünk. Ha nagyon zavar minket, hogy stresszes állapotban mindig ránk jön a székelés, esetleg hasmenés, akkor Dr. Islam azt javasolja, hogy alapvetően a jelenség lelki oldalával érdemes foglalkozni, és azt kezelni. Aki tudja, hogy hajlamos ilyesmire, annak érdemes elsajátítani különféle stresszlevezető technikákat, illetve lehetőség szerint mentálisan előre felkészülni a lelkileg megterhelő helyzetre.

Természetesen szükség esetén valamilyen hasmenés elleni gyógyszert is be lehet venni, de a gasztroenterológus azt mondja, hosszú távon mindenképpen jobb ötlet valamilyen relaxációs technika elsajátítása. Ez lehet akár nyugtató zene hallgatása, de van, akinek egy rövid séta segít az ellazulásban. Léteznek olyan speciális légzőgyakorlatok is, amiket szakértő segítségével bárki könnyen megtanulhat, és bárhol, bármikor sikerrel alkalmazhat, ha szüksége van rá. Az idegesség okozta székelés, hasmenés miatt pedig felesleges extrán stresszelni magunkat, mivel - bár kellemetlen tud lenni -, egészségügyi szempontból szerencsére nem számít kórosnak.