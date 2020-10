Ezek lehetnek az okai, ha éjszaka viszket a lábunk

Az egyik leggyakoribb oka annak, ha viszket a lábunk éjjelente, nem túl meglepő módon alábgomba- kezdi a mögöttes okok ismertetését a Men's Health cikke. Ha a talpunkon, illetve a lábujjaink között a bőr vörös, repedezett vagy hámlik, akkor már meg is van a bűnös. Ilyenkor a gyógyszertárakban recept nélkül kapható szerekkel viszonylag gyors javulást érhetünk el, és a viszketés is megszűnik. Az is előfordulhat, különösen idősebb korban, hogy egyszerű bőrszárazságról van szó. Ahogy öregszünk, testünk egyre kevesebb nedvességet képes megtartani a bőr külső rétegeiben. Ezen úgy segíthetünk, hogy esténként lefekvés előtt valamilyen hidratáló krémmel kenjük be a lábunkat.

Gyakori panasz az éjszakai lábviszketés. Fotó: Getty Images

Ilyenkor érdemes kivizsgáltatni magunkat

Ha van ismert, diagnosztizált bőrbetegségünk, például ekcéma vagy pikkelysömör, akkor az is állhat az éjszakai lábviszketés hátterében. Ilyenkor érdemes a megszokott kezelést alkalmazni. Különféle egészségügyi problémák tünete is lehet a láb, talp viszketése. Az egyik ilyen a diagnosztizálatlan cukorbetegség okozta idegi károsodás, de a panasz akár valamilyen májbetegségre is utalhat. Ezek persze a ritkább esetek, de ha nincsen semmilyen bőrtünetünk, a viszketés mégis tartóssá válik, mindenképpen érdemes lehet kivizsgáltatni magunkat. Ráadásul a viszketés mint tünet nagyon sokféle hátterű lehet, szinte komplett terület az orvostudományon belül, ahol - idevágó hasonlattal élve - még szinte csak a felszínt kapargatják.

A stressz is állhat a háttérben

Ha gyakran viszket a lábunk, érdemes fokozottan odafigyelni a higiéniára, és lábmosás után ügyelni arra, hogy mindig teljesen szárazra töröljük a lábfejet és a lábujjközöket. Szerezzünk be egy jó hidratálót, lábkrémet, esetleg olyat, ami mentolt is tartalmaz, mert ennek frissítő és a viszketést enyhítő hatása is van. Gondoljuk át, hogy nem-e olyankor jelentkezik gyakrabban a viszketés, amikor különösen feszültek és stresszesek vagyunk, mert ilyenkor ez is állhat a háttérben, és a megfelelő stresszkezelés, stresszlevezetés erre a problémánkra is megoldást jelenthet.