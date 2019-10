A stressz ijesztő következményei

Stresszes munkahelyen dolgozik? Derítse ki kalkulátorunk segítségével! Részletek itt.

A stresszes életet élő emberek gyakrabban esznek egészségtelen ételeket, amelyeket a túl alacsony dopaminszint, illetve szerotoninszint miatt kívánnak meg. Ha feszültek vagyunk, szervezetünkben fokozódik egy stresszhormon, a kortizol termelődése, az agyban pedig visszaesik a szerotonin szintje, emiatt kívánni kezdjük az egyszerű szénhidrátokat. Ráadásul a stressz hatására sokkal kevésbé találunk motivációt a sportolásra, mivel alacsonyabb lesz az energiaszintünk. E két tényező közösen gyorsan súlygyarapodáshoz vezethet, ami újabb okot ad a szorongásra. Nem mellesleg a mozgás a stressz enyhítésében is hatásos (lenne).

A stressz hosszú távon súlyos károkat okozhat az egészségi állapotunkban

A krónikus stresszben szenvedő emberek kutatások szerint jóval hajlamosabbak a függőségekre, így gyakrabban, illetve nagyobb mennyiségben fogyasztanak alkoholt, nyúlnak kábítószerekhez, valamint több közöttük a dohányos és a szexfüggő. Nőknél a stressz megzavarhatja a menstruációs ciklust és a termékenységre is negatív hatással lehet, mivel felboríthatja a hormonháztartást - ezt egy 2014-ben készült kutatás igazolja. Emellett, mivel rendszertelenné teszi a menzeszt, a nem kívánt terhesség esélyét is megnöveli, hiszen a ciklus szinte követhetetlenné válik. Férfiaknál a feszültség merevedési zavarokat, szexuális teljesítőképtelenséget, nők esetében pedig libidóvesztést, hüvelyszárazságot is kiválthat.

A stressz rombolja az immunrendszert, így az érintettek nemcsak gyakrabban lesznek betegek, hanem sokkal lassabban is épülnek fel még az egyszerű megfázásból is. Emellett megnöveli bizonyos betegségek kialakulásának esélyét: ilyen az övsömör, a herpesz, a savas reflux, a gyomorfekély, az emésztési zavarok, a magas vérnyomás, a szívbetegség, az asztma, a depresszió, a cukorbetegség.

A fokozottan stresszes emberek között rengeteg a notórius körömrágó: ez nem csupán száj- és bőrfertőzésekhez vezethet, de külső megjelenésünket is meglehetősen negatívan érinti, hiszen a szétrágott kéz és a csonka körmök igencsak ápolatlan benyomást keltenek. Emellett a hajra is rossz hatással van: lassíthatja növekedését, illetve krónikus hajhullást, kopaszodást is okozhat.

