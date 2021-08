A százéveseknek különleges bélflórájuk lehet

Azok a szerencsések, akik megérik a századik születésnapjukat, jellemzően kevésbé fogékonyak az életkor előrehaladtával jelentkező krónikus betegségekre, és nagyobb arányban vészelik át a fertőzéseket. Sőt, egyedi bélflórájuk bizonyos bakteriális eredetű megbetegedésektől is megvédi őket, amilyeneket például az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok okozhatnak. A Medical Xpress magazinban megjelent kutatási eredmények szerint lehetőség nyílhat a krónikus gyulladás és a bakteriális fertőzések elleni újfajta gyógymódok kifejlesztésére.

Azimmunrendszerés a bélflóra kapcsolata Tudta, hogy a bélflórának az immunrendszerünk működésében is kulcsszerepe van? Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Az epesav a kulcsa mindennek?

Japán és amerikai kutatók 160 idős japánt vizsgáltak meg, akiknek átlagos életkora 107 év volt. Az ő székletmintáikban talált mikroorganizmusok elemzésekor kiderült, hogy a 85-89 éves, illetve a 21-55 éves korosztály mintáihoz képest a százévesnél idősebb emberek mintáiban több olyan baktériumtörzs volt, amelyek úgynevezett másodlagos epesav-molekulákat állítanak elő. A másodlagos epesavakról azt feltételezi a tudomány, hogy védik a bélrendszert a kórokozóktól és segítenek a szervezet immunválaszának szabályozásában, írja a Medical Xpress.

Kutatók vizsgálják a mikrobiom és az immunrendszer összefüggéseit. A kép illusztráció. Forrás: Getty Images

A kutatók laboratóriumi kísérletekben a másodlagos epesavak hatását vizsgálták gyakori kórokozókon. Az epesavak isoalloLCA nevű molekulája nagymértékben gátolta a súlyos hasmenést és bélgyulladást okozó Clostridium difficile (C. difficile) antibiotikumrezisztens baktérium szaporodását. A kísérleti egereket C. difficile baktériummal megfertőzött táppal etették, de a táphoz hozzáadott isoalloLCA-molekulák hatására a kórokozók szintje csökkent az állatokban. A kísérletek során az isoalloLCA-molekula más Gram-pozitív baktériumok szaporodását is gátolta, illetve elpusztította azokat, vagyis a feltételezések szerint segíthet fenntartani az egészséges bélflórában a mikrobák érzékeny egyensúlyát.

Kiterjedtebb és hosszabb ideig tartó kutatások szükségesek ahhoz, hogy oksági kapcsolatot lehessen találni az epesavak és a várható élettartam között, összegzi a Medical Xpress cikke. Addig is a jelen kísérlet eredményeire támaszkodva kutathatók tovább az epesav és az antibiotikumrezisztens baktériumok által okozott fertőzések összefüggései.