A nyári napsütés kevésbé ismert veszélye

A szisztémás lupusz eritematózus (SLE) krónikus autoimmun-betegség, amely a belső szervek gyulladását és különböző mértékű károsodását okozhatja. Lehetséges tünetei közé tartozik a szimmetrikusan jelentkező, jellemzően a kisebb ízületeket érintő gyulladás, alázvagy hőemelkedés, továbbá a laborvizsgálatok is különböző eltéréseket mutathatnak. A legjellemzőbb mégis az arcon megjelenő, pillangó alakú bőrpír.

Lupuszos betegek számára különösen fontos a megfelelő fényvédelem. Fotó: Getty Images

Hasonló tünetek a kézfejeken, a körömágyak körül is jelentkezhetnek, melyek a bőr fényérzékenysége miatt, a napfény hatására erősödhetnek. Az ultraviola sugarak ugyanakkor nemcsak a bőrtünetekre hatnak kedvezőtlenül, hanem a betegek általános állapotát is ronthatják. Napfény hatására fellángolhatnak a tünetek, így láz, ízületifájdalomjelentkezhet, a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok felerősödhetnek. Dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa a fényvédelemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalta össze.

Védekezés a szabadban

A fényérzékenység ugyan személyenként eltérő mértékben jelentkezhet, de a megelőzés minden beteg számára egyaránt javasolt. Legalább 30-as vagy annál magasabb faktorszámú fényvédő krémet ajánlott használni még télen is napsütéses időben, de az első tavaszi napsugarak megjelenésétől mindenképpen, ha a szabadban tartózkodunk. Lényeges, hogy komplex védelmet nyújtó terméket válasszunk. Korábban úgy tartották, hogy a lupuszos betegekre csak a bőrégést okozó UV-B-sugarak jelentenek veszélyt. Mára azonban bebizonyosodott, hogy az UV-A és UV-B-sugarak egyaránt súlyosbíthatják a tüneteket. Ne feledjük, hogy a napvédő krémeknek legalább fél órára van szükségük ahhoz, hogy hatásukat kifejtsék, ezért lehetőség szerint még indulás előtt, időben gondoljunk a használatukra.

Ruházat és árnyékolás zárt térben

A kiütések, a lupusz bőrtünetei a napnak leginkább kitett testrészeken - arcon, nyakon, mellkason, karokon, kéz- és lábfejeken - jelentkeznek, ezért ezeket a területeket érdemes a ruházattal is védeni a napsugaraktól. Ha munkánkból kifolyólag vagy egyéb okból az átlagosnál több időt vagyunk kénytelenek a napon tölteni, érdemes UV-szűrő tulajdonságokkal bíró darabokkal bővíteni a ruhatárat. Bizonyos irodai gépek - fénymásoló, a halogén vagy kompakt fénycsövek - is UV-fényt bocsátanak ki működés közben, de az ablak mellett ülve sem vagyunk teljes biztonságban. Az irodában, autóban vagy otthonokban is átjuthatnak a káros sugarak az ablaküvegen, ezért tanácsos árnyékolókat felszereltetni.

A gyógyszerekre is figyelni kell

A szisztémás lupusz nem gyógyítható, de idejében megkezdett kezeléssel az állapotromlás és a szövődmények nagyobb eséllyel megelőzhetőek. A betegség kezelésének célja a gyulladásos folyamatok mérséklése, a szervkárosodások megelőzése. Erre szteroidok és immunmoduláns szerek szolgálhatnak. Tüneti szerként a bőrpanaszok enyhítésére kortikoszteroid tartalmú krémek javasolhatók. Bizonyos készítmények, gyógyszerek fényérzékenységet okozhatnak, így felerősíthetik a meglévő panaszokat. Érdemes ezért erről minden esetben a kezelőorvossal konzultálni. Említsük meg azt is, ha korábban nem tapasztaltuk, de most úgy érezzük, hogy a fény is ront az állapotunkon. Ilyen esetekben akár a gyógyszer cseréje is megoldást jelenthet.