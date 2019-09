A leggyakoribb májbetegségek

A máj - latinul hepar - a legnagyobb mirigyünk. Egy felnőtt testben körülbelül másfél kilót nyom, és sok tízmilllió apró kis lebenykéből épül fel. A hasunk jobb felső részén, közvetlenül a rekeszizom alatt helyezkedik el. Egészséges állapotában többnyire nem kitapintható. Mivel érző idegek alig vannak rajta, szinte sosem fáj - ezért a betegsége gyakran hosszú évekig rejtve marad előttünk. Ugyanakkor nagyon is érdemes vigyáznunk rá, mert nélküle az anyagcserénk összeomlana, és a méreganyagok elárasztanák a sejtjeinket.

"Én tartom tisztán a szervezetedet"

A májunk több mint 500 különböző funkciót lát el, köztük számos létfontosságút, amiért mind nagyon hálásak lehetünk neki. Az egyik legfontosabb feladata, hogy megszabadítsa a szervezetünket a felesleges és a mérgező anyagoktól. Ezt a tevékenységét kettős vérellátásának köszönhetően végezheti. Két helyről kapja a vért: a belekből és a szívből. A szív oxigéndús vért visz a májba, ami biztosítja a működését.

Egyebek mellett az alkohol lebontását is a májunknak köszönhetjük

A belekből származó vér pedig a májkapuéren keresztül jut be a szerv belsejébe. Minden anyag, ami felszívódott a belekben, rögtön átkerül a májba, ami a hasznos tápanyagokat tovább bontja, a méreg- és salakanyagokat pedig kiválasztja, hogy ne jussanak el a sejtjeinkhez. Az így megszűrt, megtisztított vért juttatja vissza a szívünknek.

Az anyagcsere motorja

A máj nemcsak tisztán tartja a szervezetünket, hanem az anyagcserében is központi szerepet játszik. Ő az a szerv, aki a szervezetünk számára felhasználhatóvá - fehérjékké, szénhidrátokká és zsírokká - alakítja a bevitt tápanyagokat. Ő termeli az epét is, amelyik a zsírok lebontásában játszik nélkülözhetetlen szerepet. Nemcsak termel, hanem raktároz is. A cukrot például keményítő formájában tárolja el, és csak akkor szabadítja fel szőlőcukor formájában, ha fokozott testi vagy szellemi erőfeszítés esetén szükségünk van rá.

"Mi történik, ha megbetegszem?"

A máj betegségei akár hosszú évekig is rejtve maradhatnak. Többnyire csak az akut, fertőzéses, gyulladásos panaszok (például hepatitis) okoznak tüneteket. A krónikus betegségekre sokszor csak véletlenül, egy-egy rossz laboreredményből derül fény.

Az egyik leggyakoribb májbetegség a zsírmáj: amikor a májsejtek elzsírosodnak, és a szerv megnagyobbodik. Ezt okozhatja a túlzott mértékű vagy rendszeres alkoholfogyasztás, de az egészségtelen táplálkozás is. Ha hosszú időn át több kalóriát viszünk be, mint amennyit felhasználunk, akkor a belső szerveink, így a májunk is elzsírosodhat, és így már nem tudja olyan hatékonyan ellátni a feladatait. A zsírmáj nemcsak az alkoholisták és a kövér emberek betegsége: nemritkán vékony testalkatúaknál és gyerekeknél is kialakul a betegség. Az alkohol elhagyásával és életmódváltással teljesen visszafordítható a máj állapotának a romlása.

Nem a kúra, hanem a máj méregtelenít! Tavasszal sokan kezdenek úgynevezett méregtelenítő kúrákba, hogy megszabaduljanak a felhalmozódott salakanyagoktól. Bár lehet, hogy a kúra egészséges élelmiszerekből áll és jót is tesz a szervezetünknek, fontos tudni, hogy a méregtelenítés kizárólag a májunk és a vesénk feladatköre. Egyetlen gyógynövény vagy külsőleg bevitt táplálék sem képes ezt a funkciót ellátni a szerveink helyett. Ugyanakkor, ha a májunk és a vesénk jól működik, mindenféle külső noszogatás nélkül is megbízhatóan és üzembiztosan végzik méregtelenítő tevékenységüket.

Ha zsírmájunk van, és nem változtatunk az életmódunkon, akkor kialakulhat a betegség második stádiuma, a gyulladásos zsírmáj, ami már szöveti károsodással is jár, és teljesen nem visszafordítható. Ennél is súlyosabb a májcirrózis vagy májzsugor, amikor a máj olyan mértékben károsodott, hogy már nem tudja ellátni a feladatait. Ilyen esetekben csak májátültetés mentheti meg a betegek életét.

"Hogyan vigyázz rám?"

A májunk a legszívósabb szervünk. Ő az egyetlen, aki képes regenerálódni. Ha valamilyen negatív hatás éri, újratermeli a károsodott sejtjeit. Nagyon sokáig "szótlanul" tűri a megpróbáltatásokat, és hosszú időn át fennálló rossz bánásmód kell ahhoz, hogy megbetegedjen.

Állapotáról sokat elárulnak a laboreredemények, ezért fontos, hogy évente egyszer kérjünk teljes vérképet. Különösen a májenzimek - a GOT, GPT, GGT - emelkedett szintje jelezhet problémát. A máj megnagyobbodását kopogtatásos vizsgálattal és hasi ultrahanggal igazolják.

A májunk jóllétéért sokat tehetünk az életmódunkkal. Manapság rengeteg méreganyaggal bombáz minket a környezetünk: az ételek, amiket megeszünk, az italok, amiket megiszunk, a levegő, amit beszívunk és a kozmetikumok, amiket a bőrünkre kenünk, mind tele vannak vegyi anyagokkal. Bár teljesen nem tudjuk őket kiiktatni az életünkből, a májunk érdekében figyeljünk arra, hogy minél kevesebb kerüljön be a szervezetünkbe belőlük. Kerüljük az adalékanyagokban dúskáló élelmiszereket és az alkoholt, igyunk szűrt vizet vagy ásványvizet, és használjunk organikus kozmetikumokat.

A szerző coach, test-lélek terapeuta, szomatodráma játékvezető.

Szakértő: Dr. Breyer Helga belgyógyász

A cikk a Nők Lapja Egészség augusztus-szeptemberi számában jelent meg.