A leggyakoribb betegségek a strandon

Hasmenés

A leggyakoribb betegség, amely strandolás után jelentkezik, oka pedig egy cryptosporidium nevű kórokozó, amely hasmenést, hasi fájdalmakat és hányingert okozhat. A tünetek akár két hétig is megmaradhatnak. A parazita széklettel kerülhet a medence vizébe, akár egy kis mennyiségűvel is, amely úgy juthat a vízbe, ha például valaki úgy megy be a medencébe, hogy előtte nem zuhanyozik le alaposan, illetve nem megfelelő a személyes higiéniája. A kórokozó ellenálló a klórral szemben és hosszú ideig képes túlélni az emberi testen kívül is. A legjobb védelmet az jelenti, ha minden medencés csobbanás előtt és után is lezuhanyozunk, illetve a vízből kijőve alaposan kezet mosunk szappannal és meleg vízzel.

Mivel vigyázzunk, ha strandolni megyünk? Fotó: 123rf

Kötőhártya-gyulladás

Égő, viszkető, kivörösödött szemek, gyakori könnyezés: lehet a klórra adott allergiás reakció, de azt is jelezheti, hogy fertőzést kaptunk el, mert nem volt elegendő klór a medence vizében. Ha valaki nem zuhanyzik medencézés előtt, vagy még rosszabb, belevizel a medencébe, akkor sajnos fennáll a megfertőződés lehetősége. Emellett bizonyos kozmetikumok, amelyek a fürdőzők bőréről lemosódva a vízbe kerülnek, szintén irritálhatják a szemet. Ezért is érdemes úszószemüveget viselni, amikor csak tehetjük, illetve kerülni, hogy a víz a szemünkbe kerüljön. Ne dörzsöljük a szemkörnyéket vizes kézzel!

Bőrkiütés

Leginkább a meleg vizes medencék használata után tapasztalhatjuk. A kiütések a fürdőruhával fedett részeken válhatnak leginkább látványossá. A klór ugyan elpusztítja az ilyen jellegű kiütést okozó kórokozókat, de mivel a meleg vízben a klór gyorsabban lebomlik, érdemes óvatosnak lenni. Meleg vizes medence használata után a lehető leghamarabb zuhanyozzunk le, és vegyük le a nedves fürdőruhát, amelyet mindenképpen mossunk ki, mielőtt újra felvennénk.

Forrás: health.com