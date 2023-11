Podcast: „nincsenek egészséges vagy egészségtelen ételek”

Európa egyik legkövérebb nemzete a magyar, három felnőttből kettő túlsúlyos vagy elhízott. Ennek több oka is van Barcza Zsuzsanna dietetikus szerint, akivel podcastünkben az elhízás és különböző betegségek kapcsolatáról beszélgettünk. A dietetikus szerint az átlagos kalóriabevitelünk is magasabb az egészségesnél, étrendünk emellett nagy arányban tartalmaz állati zsiradékokat, rostban és vitaminban azonban szegény.

Nem lehet csak az édességre fogni a túlsúlyt

Az elhízást hajlamosak vagyunk kizárólag az édességek túlzott bevitelére fogni, pedig a statisztikák szerint a magyarok cukorfogyasztása az EU-s átlag (37,6 kg/fő évente) alatti, nem éri el a 29 kilogrammot, míg ez például a lengyeleknél 45, a belgáknál több mint 48 kilogramm. A dietetikus felhívja a figyelmet: a zöldségekben és gyümölcsökben is van cukor, viszont ezek nagy arányban tartalmaznak rostot, vitaminokat és folyadékot. Az efféle közeg pedig már javítja a cukor nem feltétlenül pozitív hatását a szervezetben. A magyar asztalokra az átlagosnál jóval kevesebb zöldség és gyümölcs kerül, így a cukorbevitelünk jelentős része is elsősorban az alacsony tápértékű élelmiszerekből származik.

„Önmagában nincsenek egészséges vagy egészségtelen ételek, ez mindig attól függ, hogy miből mennyit és milyen módon fogyaszt. Hogyha valaki alapvetően egészségtudatosan él, de havonta egyszer elfogyaszt egy hamburgert, számára az nem lesz egy egészségtelen étel” – mondta el Barcza Zsuzsanna, aki szerint önmagában nem feltétlenül alapanyagokat kell lecserélnünk, sokkal inkább meg kell vizsgálnunk azt, melyek azok a kialakult szokások, amelyeken érdemes változtatni. Fontos lenne például a rengeteg feldolgozott élelmiszer helyett friss alapanyagokból készült ételeket választani.

A túlsúly nem esztétikai probléma, de már önmagában is egy betegség a dietetikus szerint, ráadásul a hatására még súlyosabb panaszok alakulhatnak ki. Jelentős szerepe van többek között az aranyeres panaszok kialakulásában is, amelyhez a rostszegény étrend és az elégtelen folyadékfogyasztás is hozzájárul. Emellett a magas vérnyomásos, illetve bizonyos daganatos megbetegedésekért is felelős lehet, ezért nem szabad félvállról venni. A szakember szerint fogyókúra esetén az azonnali sikerek hajszolása helyett egy fenntartható, egészséges életmódot kellene kialakítani, amely nem csak közérzetbeli javulást, de a tükörben is látható eredményt hoz majd.