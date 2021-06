Házi módszerek: mi az, ami tényleg használ?

Bizonyos értelemben mindenkinek van aranyere, hiszenaranyéralatt a végbélnyílás körüli vénás hálózatot értjük. A probléma akkor kezdődik, amikor ezek a vénák megduzzadnak és kitágulnak, hasonlóan a lábakon feltűnő visszerekhez. Ha a végbélnyílásnál alakul ki, külső aranyérről, ha pedig a végbélben jelentkezik, belső aranyérről beszélünk. Meglepő lehet, de rendkívül elterjedt problémáról van szó: az aranyér egyes becslések szerint az emberek csaknem harmadát érinti kisebb vagy nagyobb mértékben. Gyakori tünetei közé tartozik a fájdalom, a viszketés és a vérzés. Ha enyhék a panaszaink, házi módszereket is bevethetünk állapotunk javulása érdekében, de mi az, ami tényleg használ?

Jégkocka a fájdalomra, aloe vera a gyulladásra

A meleg (de nem forró) ülőfürdő például kitűnő ötlet, hiszen segíthet enyhíteni a duzzanatot és az irritációt. Szakemberek szerint naponta többször (2-3 alkalommal) is elvégezhetjük ezt a "rituálét", aminek alkalmanként legalább 15 percig kell tartania. Fontos, hogy a fürdőt mindig igyekezzünk székelés utánra időzíteni! A vízhez egyébként adhatunk némi Epsom sót vagy kamillát is: mindkettő enyhíti a fájdalmat, sőt, a kamillának fertőtlenítő hatása is van. Érdekesség, de az aranyérnek nemcsak a meleg, hanem a hideg is jót tesz: ha naponta többször, kb. 15 percen keresztül jéggel borogatjuk az érintett területet, csökkenhet afájdalomés a gyulladás. Használat előtt ne feledjük becsomagolni valamibe a jégkockákat - például egy puha törölközőbe -, így elkerülhető a bőr sérülése.

A langyos ülőfürdő segíthet az aranyeres panaszokon. Fotó: Getty Images

Érdemes kipróbálni a varázsmogyorót is, amely mérsékli a viszketést és a fájdalmat, az aranyér két legjellemzőbb tünetét. Sőt, mivel gyulladáscsökkentő hatású, a duzzanatot szintén enyhítheti. Dr. Massarat Zutshi vastagbélsebész is megerősíti, hogy a varázsmogyoró biztonsággal alkalmazható közvetlenül az aranyéren, akár naponta többször. És ha már gyógynövényekről van szó: az aloe vera ugyancsak jó választás, hiszen gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhetően enyhíti az aranyérhez köthető irritációt. A National Center for Complimentary and Integrated Health szerint a varázsmogyoróhoz hasonlóan az aloét is biztonsággal felvihetjük az aranyérre, kiemelendő azonban, hogy ehhez a művelethez csak és kizárólag tiszta aloe vera gélt használjunk.

Ezért számít, mit eszünk

Aranyérrel az sem mindegy, milyen ruhát viselünk. Nagyban meggyorsíthatjuk a gyógyulást, ha laza, légáteresztő, pamut alsóneműt és nadrágot hordunk: így megakadályozhatjuk, hogy a túlzott izzadás miatt meleg, párás közeg jöjjön létre "odalent", ami irritálhatja az aranyeret, súlyosbítva ezáltal a panaszokat. Szintén segít a felépülésben a sok folyadék fogyasztása és a rostdús étrend. Ha erre nem figyelünk, a széklet keményebbé válik, a székletürítés pedig sokkal több energiát, erőlködést igényel, ami jelentősen ronthat az aranyér állapotán.

A székelési szokásaink ugyancsak számítanak: soha ne tartogassuk a székletünket, ne töltsünk hosszú időt a vécén, és minél puhább vécépapírt használjunk, ami kíméletes az aranyérhez. Kerüljük a kemény felületeken való ücsörgést, helyette tegyünk egy párnát a fenekünk alá, így enyhülhet a duzzanat. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag sokat ülünk (például ülőmunkát végzünk), a mihamarabbi gyógyulás érdekében ügyeljünk arra, hogy időnként felálljunk, és sétáljunk egy kicsit, átmozgassuk magunkat.

A határidő: egy hét

Ha szükséges, a házi gyógymódok, életmódbeli változtatások kiegészítéseként speciálisan az aranyér kezelésére kifejlesztett, vény nélkül kapható gyógyszereket (ilyenek például a nem szteroid gyulladáscsökkentők, azon belül is a paracetamol és az ibuprofen) vagy (jellemzően hidrokortizon- vagy lidokaintartalmú) krémeket, kúpokat, kenőcsöket is bevethetünk. Ezen készítmények hatékonyan csillapíthatják az olyan kellemetlen tüneteket, mint a fájdalom, a gyulladás és a viszketés. Ha állapotunk mindezek ellenére sem javul egy héten belül, forduljunk orvoshoz - ugyanez érvényes akkor is, ha erős fájdalmaink vannak, vagy nagyon vérzünk.