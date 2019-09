Kúp vagy kenőcs?

A kenőcsök enyhülést hozhatnak

Mitől függ, hogy melyiket használjuk?

A végbélkúpok ugyanolyan egyadagos gyógyszerek, mint a tabletták, kapszulák. Felnőttek esetén ritkán, leginkább hányás esetén alkalmazzák őket láz- és fájdalomcsillapításra, mert ez esetben a gyomor-bélrendszerből a gyógyszer nem tud felszívódni. További előnye, hogy(mivel kimarad a máj, ami az elsődleges méregtelenítő és lebontó szervünk). Aranyér kezelésére kiválóan alkalmasak, hiszen pontosan ott hatnak, ahol arra szükség van. Az aranyér kezelésére szolgáló kúpokat úgy formulálják, hogy a hatóanyag lehetőleg ne szívódjon fel belőle, hiszen ez esetben éppen hogy helyi hatás kialakulására van szükség. Tartalmazhatnak helyi érzéstelenítő, illetve gyulladáscsökkentő hatóanyagot is, melyek így helyben alkalmazva kevesebb mellékhatást okoznak, és nem terhelik a szervezetet.A legfontosabb annak felmérése, hogy milyen stádiumú, állapotú az aranyér - ehhez nem mindig elegendő az öndiagnózis, előfordulhat, hogy szakorvosi vizsgálatra is szükség van.Természetesen akár kenőcsöt, akár kúpot használunk, az életmódunkon, elsősorban a táplálkozásunkon is változtatni kell. Önmagában a gyógyszerektől nem remélhetjük a betegség elmúlását.A kúpok inkább a belső aranyerek, míg a kenőcsök a kitüremkedő aranyerek kezelésére használhatók. Ez utóbbi a gyulladt, vérrögöt is tartalmazó csomók esetén is hatékonyak, míg azonban a kúpot teljesen felesleges ilyen esetben használni, hiszen az elváltozás a végbélnyíláson kívül van.A gyulladt részeken áterőltetni pedig igen fájdalmas is lehet.A kenőcsök és kúpok hatóanyagai enyhülést nyújtanak az aranyérbetegség legkellemetlenebb tüneteivel szemben. Enyhébb esetekben így akár önmagukban is elegendők lehetne a problémák megoldására. Általában hámosító, gyulladást és irritációt csökkentő, fájdalomcsillapító vagy érzéstelenítő, illetve antibakteriális hatóanyagokat tartalmaznak, melyek enyhítik az égő, viszkető érzéseket.Ezeknek - és az életmód megváltoztatásának - köszönhetően az aranyérbetegség tüneteiAzonban ha az állapotunk romlását vagy a javulás elmaradását tapasztaljuk, esetleg vérezni kezd az aranyér és a fájdalom sem csökken, mindenképpen keressünk fel egy szakorvost ! Az előrehaladott állapotú aranyér otthon ugyanis már nem kezelhető.