Aranyérbetegség esetén a végbél és a végbélnyílás falában elhelyezkedő visszeres csomók tágulata, megnagyobbodása és gyulladása áll a fellépő kellemetlen tünetek hátterében. Mindennek elsődleges oka az örökletes kötőszöveti gyengeségben rejlik, azaz a genetikai adottságok alapjaiban meghatározzák a kórkép kialakulását. Ezzel együtt bizonyos életmódbeli tényezők is szerepet játszanak a nemkívánatos folyamatok beindulásában, mint az ülő életmód és a mozgáshiány, a helytelen székelési szokások, valamint az elhízás. A leggyakoribb közvetlen kiváltó ok ugyanakkor a székletürítés közbeni erőlködés, illetve az arra késztető kemény széklet és székrekedés. Éppen ezért a megelőzés és a kezelés elsődleges eszköze is a táplálkozás és emésztés terén keresendő.

Az elfogyasztott ételek a gyomorból először a vékonybélbe kerülnek, ahol további tápanyagok szívódnak fel belőle. Ilyenkor a széklet állaga még kifejezetten híg, a vastagbélbe jutva azonban elvonja belőle a szervezet a folyadékot, így optimális esetben már megfelelő állagú végtermék érkezik a végbélbe, beindítva a székletürítési ingert. Problémát okozhat azonban, ha a széklet túl sok ideig marad a vastagbélben, mivel így túlzottan sok víz is távozhat belőle, ezáltal az állaga a kelleténél keményebbé válik, megnehezítve ezáltal az emésztőcsatornából való kiürülést is. Ez ellen elsősorban elegendő rostbevitellel és folyadékpótlással védekezhetünk.

Elegendő rostbevitellel sokat tehetünk az aranyeres panaszok ellen. Fotó: iStock

Mennyi rostra van szüksége a szervezetnek?

Nézzük röviden a rideg számokat: felnőttek számára az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) napi 16-29 gramm rost bevitelét ajánlja, illetve 7,5-12 gramm rostot minden elfogyasztott ezer kalória után, míg az amerikai egészségügyi és mezőgazdasági minisztérium által kiadott ajánlás ennél is többet, ezer kalóriánként 14 grammot. A 2014-es Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) szerint a magyar férfiak naponta 24,7, a nők pedig 21,1 gramm élelmi rostot fogyasztanak, ami összességében kevésnek mondható, tekintve, hogy az átlagos energiabevitel 2700 és 2000 kalória körül alakul a két nem esetében. Magyarán jobban oda kellene figyelnünk a rostbevitelünkre.

Az alábbiakban olyan élelmiszereket mutatunk be, amelyek magas rosttartalma, illetve esetenként folyadéktartalma támogatja az emésztést, ezáltal érdemes az étrendünk szerves részévé tennünk ezeket. Fontos megemlíteni, hogy legyen szó akár párolásról, főzésről vagy más eljárásról, a rostok hőkezelés hatására sem károsodnak, azaz változatos módon felhasználhatjuk a felsorolt élelmiszereket a konyhában. Helyes diéta mellett néhány héten belül enyhülni kezdhetnek az aranyeres panaszok.