Az otthoni ülőfürdőket elsősorban kádban szokták venni, de használhatunk hozzá lavórt vagy speciálisan erre a célra kifejlesztett edényt. Elérhetőek már akár korlátozott mozgás esetén is kényelmesen használható, a WC-csészére felhelyezhető változatok is. Bármelyik lehetőséget választjuk, használat előtt minden alkalommal szükséges az alapos sterilizálás. Dörzsöljük át a teljes felületét baktérium- és vírusölő hatású tisztítószerrel, majd nagyon alaposan öblítsük ki. A beleengedett víz mennyisége mindig annyi legyen, hogy bőven elfedje az adott célterületet, a hőfoka pedig ne forró, hanem kellemesen meleg hőmérsékletű legyen. Az aranyér sok esetben már csak műtéttel kezelhető, de még a legmodernebb kezelések sem jelentenek garanciát arra, hogy a panaszok nem térnek vissza. Érdemes ezért megfogadni az alábbi tanácsokat!

A meleg víz már önmagában gyógyító lehet, hiszen serkenti a véráramlást, ami jó hatással van a szervezet működésére. A vízbe tehetünk tengeri vagy fürdősót, különböző gyógynövényeket, illetve ezek visszahűtött forrázatát. Amennyiben illóolajat szeretnénk hozzáadni, fontos, hogy oldószert is használjunk. Ehhez az illóolajat oldjuk fel néhány evőkanálnyi tejben, tejszínben vagy mézben, és csak ezt követően keverjük a fürdővízhez. Amennyiben a víz hűlni kezd, adjunk hozzá meleget, de 15-30 perc után fejezzük be a kúrát, és jó alaposan törüljük magunkat szárazra.

Női bajokra vagy stressz oldásra

A menstruációs görcsök oldására vagy a különböző eredetű nőgyógyászati betegségek tüneteinek mérséklésére is kiválóan alkalmasak lehetnek az ülőfürdők. A palást- és a zsurlófű, a cickafark, a kamilla vagy a körömvirág főzetével kevert víz a segítségünkre lehetnek ebben, ahogy a felfázásos betegségek vagy a miómák tüneteinek enyhítésében is.

Az ülőfürdő többféle panasz enyhítésére is szolgálhat. Fotó: Getty Images

Az ülőfürdőt különböző stresszes állapotok oldására is sikeresen alkalmazhatjuk. A kellemes relaxáláshoz és a pszichés feltöltődéshez a meleg vizet felturbózhatjuk olyan illóolajokkal, mint például a bazsalikom, az ilang-ilang, a majoránna, a rózsa, a cédrus vagy például a levendula. A citromfűből, a macskagyökérből és a kamillából készült lehűtött és leszűrt főzetet pedig szintén adagolhatjuk a fürdővízhez, ha testi-lelki ellazulásra vágyunk.

Aranyeres problémákon is segít

Aranyér esetén az ülőfürdőzés megkezdése előtt érdemes kikérni a kezelőorvosunk véleményét, mivel a különböző kezelési módokat csak az aranyér egyes típusaira és stádiumaira javasolt alkalmazni. Az aranyeres panaszokon szerencsére gyakran sokat segíthet az ülőfürdő, hiszen a meleg víz fokozza a keringést, enyhíti a viszketést, és tisztán tartja a végbél környékét.

Aranyér esetén az ülőfürdőzés után mindig alaposan, de nagyon óvatosan, puha törölközővel törölközzünk, kerülve a dörzsölést, mivel az további irritációkat okozhat az amúgy is érzékeny területen. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a kíméletes kezelési mód további előnyének, hogy ezzel kiválóan előkészíthetjük, és így utána még hatékonyabban használhatjuk a különböző aranyeres kenőcsöket illetve kúpokat is.

Ilyen készítmények lehetnek például az élesztősejt-kivonatot és cápamájolajat tartalmazó kúpok, illetve krémek, amelyek segítenek enyhíteni az aranyérrel járó fájdalmat, irritációt, viszketést, valamint a kellemetlen diszkomfortérzést. Míg a cápamájolaj bőrpuhító és lubrikáns hatású – azaz megkönnyíti a székletürítést –, ráadásul A-vitamin-tartalma elősegíti a nyálkahártya regenerálódását, addig a magas B-vitamin-tartalmú élesztősejt-kivonat a hámosodást serkentő hatásával gyorsítja a sebgyógyulást.