5 jó tanács aranyér esetére

A kezdeti stádiumban lévő aranyér otthon is könnyen kezelhető, ápolható, ám ha elhanyagoljuk a problémát, akkor könnyen előfordulhat, hogy igen fájdalmas elváltozással kell megküzdenünk. Az életmód-változtatáson kívül érdemes speciális kenőcsöket is alkalmaznunk, melyek csökkentik a fájdalmat, a viszketést és elősegítik a sebgyógyulást. Lássuk azt az öt fontos tényezőt, mellyel hozzájárulhatunk az aranyér gyógyulásához!

Az aranyér kialakulásának okairól itt olvashat!

1. Rostdús táplálkozás aranyér ellen

A rostdús, kevés finomított cukrot tartalmazó táplálék megelőzi a renyhe bélmozgást és a székrekedést. Ajánlott élelmiszerek: müzli, tejtermékek, szezámmag, lenmag, napraforgómag, méz, búzacsíra, zöldségek, héjastól fogyasztott gyümölcsök, mogyoró, joghurt, savanyú káposzta, magas gyümölcstartalmú szilva- és baracklekvár, egy fürt szőlő, illetve ezek kombinációja. A "hasfogó" ételek fogyasztását (banán, kakaó, étcsokoládé) kerüljük. Ha sokáig kevés rostot tartalmazó étrenden éltünk, akkor a rostban gazdag diéta bevezetése csak lépésenként történjen a gyomorproblémák, a puffadás és a telítettség érzésének elkerülése érdekében.

2. Aranyér esetén fontos a folyadékfogyasztás

Ha azonban túl sok rostos ételt eszünk megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás nélkül, akkor könnyen több kárt okozhatunk magunknak, mint amennyi haszna a rostos ételeknek van. Fogyasszunk legalább napi két liter folyadékot! A székrekedés legjobb ellenszere ugyanis a víz, mely rendkívül hatékony a széklet lágyításában és a bélmozgás helyes ütemének fenntartásában.

A kezdeti stádiumban lévő aranyér otthon is könnyen kezelhető. Fotó: Getty Images

3. Testmozgással kezelhető az aranyér

A rendszeres testmozgás legalább olyan fontos szempont a székrekedés elkerülésének érdekében, mint a helyes táplálkozás. Különösen azok iktassanak be életükbe valamilyen rendszeres mozgásformát, akik tartósan ülő vagy álló munkát végeznek, esetleg túlsúlyosak. A mozgás emellett a vérkeringést is felpezsdíti, amire a visszerek - vagyis az aranyeres csomók - elkerülése érdekében szükség van. Soha ne álljunk vagy üljünk egy helyben hosszú ideig, mert ilyenkor nő a végbél környéki vénákban a vérnyomás, mely a panaszok kiújulásához vezethet.

4. Rendszeres székletürítés aranyér ellen

Bármennyire is furcsán hangzik, vannak olyanok, akik nem hallgatnak a természet "hívó szavára", és bár érzik az ürítés szükségét, mégsem mennek vécére. Emiatt a záróizmokra is nagyobb nyomás nehezedik és a székrekedés is könnyebben alakul ki. Próbáljunk meg mindig rendszeresen, ugyanabban az időben vécére menni, de ne üldögéljünk órákon keresztül (például ne olvassunk a vécén).

5. Fontos a megfelelő higiénia aranyér esetén

Aranyeres panaszok esetén kerüljük a durva vécépapír használatát, ez ugyanis úgy hathat a végbél érzékeny környékére, mint a smirgli! Részesítsük előnyben a puhább toalettpapírt, vagy a nedves törlőkendőt (akár babáknak való törlőkendőt is használhatunk). Ha tehetjük, székletürítés után mossuk meg az altestünket, és szárítsuk meg puha törülköző segítségével - soha ne dörzsöljük! Az alsóneműnk készüljön bőrbarát pamutból, amely biztosítja a bőr megfelelő szellőzését.