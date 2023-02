Aranyér: ha ezt tapasztaljuk, azonnal irány az orvos!

Sokan eleinte főleg házi praktikákkal próbálkoznak, amelyek egy bizonyos ideig akár segíthetnek is, sőt, meg is szűnhetnek az aranyeres tünetek, ám van az a pont, amikor már érdemes szakembert felkeresni. Hogy ez mikor jön el, azt dr. Baranyai László, a Trombózis-és Hematológiai Központ aranyérrel is foglalkozó sebésze foglalta össze.

Mi is az az aranyér?

Aranyér alatt azokat a vénákat értük, melyek a végbélnyílásban az izom mellett, azzal együttműködve vesznek részt a végbél zárásában. Ezek a vénák, ha megduzzadnak, begyulladhatnak és fájdalmat, viszketést, illetve vérzést is okozhatnak.

Két típusát különböztetjük meg az aranyérnek: lehet belső és külső aranyér. A belső aranyér a végbélben, a záróizom felett található, és általában nem látható, kézzel nem érezhető. A külső aranyér ezzel szemben a végbélnyílás külső területén a záróizom alatt található, így kitapintható.

Az enyhe belső aranyeres csomó gyakran nem okoz tüneteket, nem fájdalmas, ám idővel székelés után vérezhet. Érdemes tudni, hogy a belső aranyeres csomó nyomás hatására megnövekedhet, nyele megnyúlva előeset. Eleinte visszahelyezhető, viszont az utolsó (negyedik) stádiumban már nem nyomható vissza. A külső begyulladt, duzzadt aranyér rendkívül fájdalmas lehet akár ülés, akár székelés során.

Az aranyér fő tünetei:

végbélnyílás-viszketés

fájdalom (főleg székeléskor)



vérzés

idegentestérzés



Az aranyeres panaszok meglehetősen gyakoriak, különösen a 45 és 75 év közöttiek körében. Van, hogy otthoni praktikáktól elmúlik, ám ha nem javul, akkor kezeléséhez orvosi segítség szükséges.

Az aranyér kialakulásának fő okai:

rostszegény, csípős ételek fogyasztása

erőlködés a székletürítés során



hosszan tartó ülés



terhesség



elhízás



genetika (hajlam a visszértágulatra)



nehéz tárgy emelése



Házi praktikák, otthoni kezelés

A legtöbb aranyeres tünet, mint például az enyhe viszketés vagy kisebb fájdalom, általában otthon is kezelhető vény nélkül kapható gyógyszerekkel. Szakemberek szerint azonban az első és legfontosabb, hogy tartsd tisztán a végbél környékét. Sokat segíthet például egy körülbelül. 20-fokos meleg ülőfürdő is (akár sóval, kamillával), főleg székletürítés után. Nagyon gyulladt, fájdalmas csomók esetén segíthet a hideg borogatás: tegyünk egy kis jeget egy ruhába, és úgy helyezzük rá az érintett területre (fontos, közvetlenül a jeget ne tegyük a bőrre, mivel károsíthatja azt).

A legtöbben csak későn fordulnak orvoshoz az aranyeres panaszokkal.

Érdemes odafigyelnie a táplálkozására is, mivel a sok folyadék és a rostban gazdag étrend puhítja a székletet. A túl kemény széklet az aranyeres izgalom, fájdalom fokozódását okozza, így a székelést fájdalmassá teszi.

Hasznos továbbá, ha székletürítés után sima vécépapír helyett nedves törlőkendőt használunk, illetve kaphatóak vény nélküli krémek, kúpok, amelyeket egy nap folyamán akár többször is használhatunk. Ezek csillapítják a fájdalmat, a viszketést, csökkentik a gyulladást, megakadályozzák a fertőzést – mondja dr. Baranyai László.

Mikor forduljon orvoshoz?

Bár enyhébb esetekben a házi praktikák sokat segíthetnek, előfordulhat, hogy érdemes a panaszaiddal orvoshoz fordulni. Egyrészt azért, hogy a szakember kizárjon súlyosabb megbetegedéseket (például rosszindulatú daganat), másrészt azért, mert ha nem válnak be az otthon alkalmazott módszerek, akkor az orvos hatékonyabb megoldásokat javasol, akár célzott gyógyszeres kezelést, akár aranyérműtétet. Ez azért is fontos, mivel így elkerülhetjük az aranyér súlyos szövődményeit (aranyeres krízis, prolapszus, fekély, trombózis, érelhalás).

Összefoglalva, ezekben az esetekben fordulj orvoshoz:

ha bármilyen típusú végbélvérzést tapasztalsz;

ha az aranyér tartós fájdalmat vagy kényelmetlenséget okoz;



ha a fájdalom hirtelen lép fel;



ha a problémák a vény nélkül kapható aranyér elleni krémek vagy egyéb gyógymódok kipróbálása ellenére is fennállnak;



vissza-visszatér a panasz;



bizonytalan vagy abban, hogy aranyér vagy más okozza-e a problémát.



