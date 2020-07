Túlélési tippek pollenallergiásoknak

A nyálkahártya irritáltsága leggyakrabban allergia elleni készítményekkel enyhíthető, ám sokat javíthat a közérzetünkön, ha megfogadjuk az alábbi tanácsokat:

Tartózkodjunk minél kevesebbet a szabadban

Egyre közelebb van az allergiaszezon. Sokan még a sportolásról is lemondanak a kellemetlen tünetek miatt - szerencsére erre nincs semmi szükség! Mit tehetünk?Hogyan sportoljunk a szabadban allergiásan?

1. Szerezzünk be, kövessük hétről hétre a pollenjelentést!2. Ha magas a pollenkoncentráció, tartózkodjunk(erdők, illetve a kukorica - és a gabonamezők), különösen a szélcsendes, fülledt napokon!3. Igyekezzünk inkább csak, hogy minél kevesebb pollen jusson be a lakásba!4. Autózás közben inkább a légkondicionálót használjuk!5. A gyakori hajmosással ésa megtapadt pollentől szabadulhatunk meg.6. A fűnyírást és kertészkedést bízzuk másra! Ha ezt mégsem tudjuk elkerülni, viseljünk kesztyűt, maszkot, védőszemüveget, majd azonnal zuhanyozzunk le, és mossunk hajat is!7. Szemünkből és orrüregünkből rendszeres öblítéssel eltávolítható az odakerült pollenszemcse, ehhez élettani sóoldatot, tiszta vizet vagy kifejezetten erre a célra gyártott öblítő spray-t használhatunk.8., mert a ruhákon is megtapadtak az allergének!9.a kertünkben, allergizáló növényeket ne ültessünk a nyílászárók közelébe!