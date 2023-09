Bár már szeptembert írunk, az időjárás kicsit még nyárias marad – ezen a hétvégén biztosan.

Szombaton még mindig lesz olyan pontja az országnak, ahol a hőmérséklet eléri a 30 fokot, bár a legtöbb helyen inkább a 25-höz marad közel.

Csupán fátyol- és gomolyfelhők színezik majd az eget, bár az Alpokalja és a Bakony mellett északkeleten is kialakulhat néhány zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél az ország északkeleti harmadában megélénkül. A csúcshőmérséklet tehát 25 és 31 fok között várható, késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő - írja a MET.hu.



Éjszaka is jöhet némi eső és szél, de csak visszafogottan.

Az ellenség - Fotó: Getty Images

Ez nem is elég ahhoz, hogy enyhítsen az allergiások gondjain; sajnos most tetőzik a parlagfű pollenszórása, a koncentráció országosan a nagyon magas tartományban várható. Az arra érzékenyek küzdenek a tüsszögéssel, orrfolyással, nehézlégzéssel. Mivel vasárnap számíthatunk lehűlésre, ez talán segít valamennyire – kivéve a szelesebb helyeken, ahol fokozódhat is a kellemetlen hatás.

A levegőben sok még a csalánfélék, a kenderfélék, az üröm, a pázsitfűfűfélék virágpora. Ami a gombákat illeti, az Alternaria spóraszáma alakul a legmagasabban.

Források: MET, NNK, ANTSZ