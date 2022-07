Nagy bajt is jelezhet a visszatérő krákogás

Az utóbbi időben többször tapasztal kaparó, kellemetlen érzést a torokban, amelyet krákogással, torokköszörüléssel próbál megszüntetni? Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gégeközpont orvosa elmondta, hogy milyen gyakori kiváltó okok állhatnak a háttérben.

Krónikus arcüreggyulladás

Ha az arcüregben tartós gyulladás alakul ki, a termelődő orrváladék mennyisége megnő, és a garat irányába, hátrafelé csorog. Ezt az érintettek akár pontosan érezhetik is, de előfordul, hogy csak egy kis kellemetlenséget, torokkaparáshoz hasonló érzést tapasztalnak, amelytől gyakori torokköszörüléssel próbálnak megszabadulni.

A kellemetlen tünet hátterében többféle ok is állhat. Fotó: Getty Images

Refluxbetegség

Ha a savas gyomornedv a gyomorból a nyelőcsőbe visszajut, refluxról beszélünk. Tünete lehet a mellkasban, gyomortájon jelentkező égő érzés, de a garat és a gége területének irritációja miatt torokfájás, rekedtség és nyelési problémák is jelentkezhetnek. Ilyen esetben a refluxos betegeknél megfigyelhető, hogy gyakran köszörülik a torkukat.

Gyógyszerek

A magasvérnyomás-betegség kezelésére szolgáló gyógyszerek orrdugulást és hátsó garatfali csorgást okozhatnak, illetve szedésük következtében tartós köhögés is jelentkezhet. Ha vérnyomáscsökkentőt szedünk, és ilyen panaszaink vannak, gyakran köszörüljük a torkunkat, akkor érdemes erre a lehetőségre is gondolni. A gyógyszer cseréjével lehet megszüntetni a zavaró mellékhatást.

Gombócérzés

A gombócérzés a torokban létező és sok embert érintő kórkép, sokan a nyak körüli szorító érzésként is leírják. Ilyenkor a beteg úgy érzi, mintha valami a torkán akadt volna, amit nem tud lenyelni, ettől próbál a gyakori krákogással megszabadulni – magyarázza dr. Holpert Valéria. A gombócérzést több betegség is kiválthatja, például reflux, hátsó garatfali csorgás és pajzsmirigybetegség is lehet a hátterében, de gyakran a stressz vagy a nyaki izmok merevsége játszik szerepet a panaszok megjelenésében.

Polipok és ciszták a hangszalagon

Ha a nem megfelelő hanghasználat és beszédtechnika miatt túlerőltetjük a hangszálakat, a tartós gyulladás következtében polipok és ciszták is kialakulhatnak. Az érintettek ilyenkor úgy érezhetik, hogy valami a torkukon akadt, rekedtség is jelentkezhet. A hangszalagpolip és -ciszta kezeléséhez az esetek többségében műtétre van szükség. A kiújulás megelőzéséhez pedig fontos a többi közt a helyes hanghasználat, amely beszédterápia segítségével elsajátítható.