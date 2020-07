Mit mutatnak a Marsh-értékek?

Milyen tünetek utalhatnak lisztérzékenységre? Részletek itt.

Ha valakinél felmerül a gluténézékenység gyanúja, első lépésben szerológiai vizsgálatot végeznek nála. A vérvétel eredményét ugyanakkor minden esetben összevetik a beteg tüneteivel is, vagyis negatív lelet mellett sem jelenthető ki senkiről, hogy nem cöliákiás, amennyiben panaszai vannak. Ilyen esetben tovább kell folytatni a kivizsgálást: a következő lépés a vékonybél-biopszia. Erre egyébként pozitív laborlelet mellett is sor kerül, mert a cöliákia diagnózisához a szerológiai vizsgálat mellett a biopszia elvégzésére is szükség van.

Gluténérzékenység esetén kellemetlen panaszokat idézhet elő egyes gabonafélék fogyasztása

Hogyan zajlik a vizsgálat?

Gyomortükrözés során az endoszkópot a gyomron át a vékonybél kezdeti szakaszába vezetik. Az így felfedezett ödémás, vizenyős nyálkahártya, csipkézett redőélek, illetve ellapult redőzet a vékonybélben cöliákiára utalhat. A vékonybél-biopszia során vett bélnyálkahártya-mintát ezután szövettani vizsgálatra küldik. A cöliákiás betegek immunrendszere autoantitesteket termel a búzában, árpában és rozsban lévő fehérjék (glutén) ellen. Ezek az autoantitestek gyulladást okoznak a bélben, károsítva a bélfalat. A gyulladás miatt károsodnak, ellaposodhatnak a vékonybélben lévő bélbolyhok, ez a változás pedig megfigyelhető a szövettani mintában.

Marsh és a számok

A szövettani minták eredményeit súlyossági fok szerint, a Michael N. Marsh patológus által meghatározott csoportosítás alapján egy 0-tól 4-ig terjedő skálán értékelik. A nullás érték minősül negatív leletnek, ami azt jelenti, hogy normális a bélnyálkahártya állapota. Az egyes és kettes Marsh-érték gyulladást jelez, míg Marsh 3 esetén már a bélbolyhok megrövidülése látható. Itt több alcsoport is létezik attól függően, hogy a károsodás mértéke részleges vagy teljes. A Marsh 4 ritka, de súlyos eredmény, amely a bélbolyhok teljes sorvadását jelzi.

Egymásnak ellentmondó eredmények

Dr. Sárdi Krisztina gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa felhívta a figyelmet, hogy az egyes vizsgálatok eredményeit és a beteg tüneteit nagyon fontos együttesen értékelni, csakis így születhet megfelelő diagnózis. "Valóban ellentmondásosnak tűnhet, ha a beteg a pozitív szerológia mellett kap egy Marsh 0-s leletet - ezt nevezzük látens cöliákiának. Egy másik eset a néma cöliákia, amikor tünetek ugyan nem jelentkeznek, de a szerológia pozitív, és a bélbolyhok károsodása észrevétlenül zajlik. Ezt a folyamatot visszafordítani gluténmentes étrend segítségével lehet. A harmadik eset, amikor minden vizsgálat negatív, ám a betegnek a glutén fogyasztásával összefüggő tünetei vannak. Ilyenkor a kezelőorvos javaslatára megkezdi a gluténmentes étkezést, majd figyeli, hogy tapasztal-e javulást. Amennyiben igen, akkor nem-cöliákiás gluténérzékenység (NCGS) a diagnózis" - foglalta össze a szakember.