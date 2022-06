Így jelzi a test, ha nem jó a hajfesték

Jelzi a test, ha nem jó a hajfesték?

Korábban a legtöbb panaszt a hajfestékek többségében megtalálható, főként szőkítésre használt ammónia és a peroxid keveréke okozta. Az ammónium-perszulfát gyakran égő, viszkető érzést, súlyos esetekben légzési nehézségeket, arcduzzanatot is okozott, emiatt a gyártó cégek egyre inkább törekednek ammónia-mentes hajfestékek előállítására. A probléma azonban ezzel nem oldódott meg, ma jellemzően a PPD és PTD okozza a legtöbb allergiás panaszt.

A hajfestékek, szempillafestékek, fodrászati anyagok az arcon, fejbőrön viszkető, égő érzést, vörös kiütéseket, hajhullást okozhatnak, használatuk során ritkán súlyos allergiás tünetek arc- szemhéj-duzzanat, légzési nehezítettség is felléphet.

Melyek az allergiát okozó összetevők?

A hajfestékek leggyakoribb allergiát okozó összetevői jelenleg az anylaminok (PPD, PTD), az ammónia, p-aminophenol, m-aminophenol és a resorcinol. Az anylaminok közé tartozó PPD-t és PTD-t gyakran használják a színtartósság elérésére. Fontos tudni, hogy a fekete henna is tartalmaz PPD-t a természetes vörös festékanyagon kívül, ami a henna sötét színét adja.

Miként jelzi a test, ha nem jó a hajfesték?

Ammóniumsókat a hajfestékeken kívül a dauervizek is tartalmazhatnak, ezen kívül a thioglycolsav összetevő is kiválthat allergiás tüneteket. Az aminophenolok gyakori allergizáló összetevői hajfestékeknek, színezőknek, színező samponoknak, emellett PPD-vel keresztallergiát is okozhatnak. Amennyiben felmerül hajfesték allergia lehetősége, ezen összetevőket is vizsgálni kell.

Amennyiben hajfestékek, fodrászati anyagok allergiás tüneteket okoztak, úgy az összetevők vizsgálata az úgynevezett rátevéses bőrpróba (epicután teszt) végzésével történik. A vizsgálatot standardizált anyagokkal végezzük. Ezeket az anyagokat a hát bőrére bőrbarát ragtapasz segítségével helyezzük fel, majd 48 óra múlva távolítjuk el. Az eredmény végső leolvasása 3 nap múlva történik - mondja Dr. Garaczi Edina bőrgyógyász-allergológus.

Összetevők nevei és jelentésük

Ha az allergiavizsgálat során kiderült, hogy pontosan melyik összetevő okozza a tüneteket, akkor fontos, hogy a jövőben elkerüljük az allergén anyaggal történő érintkezést. A gyakori allergiát okozó összetevőket a következő néven is megtalálhatjuk:

PPD-paraphenylenediamine

PTD-toluene-2,5-diamine

ammonium thioglycolate- thioglycolsavat tartalmazó ammóniumsó

ammonium persulfate- ammonium-peroxodisulfate- ammóniumsó

Mit tegyünk allergiás tünetek esetén?

Mivel a hajfestékek, fodrászati anyagok gyakran súlyos allergiás tüneteket okoznak ezért mindenképp forduljunk szakorvoshoz. Az akut tünetek kezelését azok súlyossága határozza meg, antihisztamin és szteroid készítményekkel többségük jól kezelhető. Az allergia lezajlása után újabb hajfesték kipróbálása nem javasolt, először bőrteszt segítségével meg kell határozni a tünetekért felelős összetevőket. Ezt követően keresünk olyan hajfestéket, ami a kérdéses összetevőt vagy hasonló, keresztallergiát okozó származékot nem tartalmaz. Azonban ilyenkor is mindig szükséges az új hajfesték kis felületen történő tesztelése hajfestés előtt.

Forrás: allergiakozpont.hu