Allergiásak lehetünk a ruháinkra?

A nap legnagyobb részében a ruházatunk szoros kontaktusban van a bőrünkkel, így nem meglepő, hogy az ingek, nadrágok és alsóneműk különféle bőrproblémákat okozhatnak. A WebMD cikke összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a ruhaallergiának is hívott jelenségről és annak kezelési lehetőségeiről.

Mi okozza a ruhaallergiát?

Tulajdonképpen bármilyen ruhaanyag kiválthat allergiás bőrreakciókat, de nagyobb valószínűséggel a szintetikus anyagokból, például poliészterből, műselyemből, nejlonból, spandexből vagy gumiból készült darabok okozhatnak kellemetlenségeket az arra érzékenyeknél. A hagyományos anyagokhoz képest ezek kevésbé légáteresztők, jobban is izzadunk bennük. A szorosan illeszkedő szövet és az izzadság kombinációja önmagában is irritálhatja a bőrt, a tüneteket viszont sok esetben nem ez, hanem a ruhában lévő vegyi anyagok vagy festékek válthatják ki. Előfordulhat az is, hogy egy nadrág gombja felelős a kellemetlenségekért, ez esetben nikkelérzékenységről beszélhetünk – ilyenkor bizonyos ékszerek viselése is gondot okozhat.

Bizonyos ruhadarabok viselése bőrirritációt válthat ki. Fotó: Getty Images

Kiket érinthet ez a probléma?

Az atópiás dermatitiszben szenvedők általában nagyobb arányban szenvednek efféle bőrproblémáktól. Gyakran jelentkezhet nőknél is amiatt, mert túl szűk ruhát viselnek. Túlsúlyos, elhízott embereknél szintén gyakori panasz, főleg a forró nyári hónapokban, amikor az izzadás felerősíti a tüneteket. Szintén nagyobb arányban érintheti a probléma bizonyos munkakörben dolgozókat. A forró és párás helyeken, például pékségben dolgozó emberek az átlagosnál nagyobb arányban szenvednek a tünetektől, illetve azok is, akiknek latex kesztyűt kell viselniük a munka során.

Milyen tüneteket okozhat?

A leggyakoribb tünet a viszketés, a bőrpír, illetve az érintett területen a bőr hámlása. Egyénenként változó azonban, hogy mikor jelentkeznek ezek a problémák, egyesek bőre nem sokkal a ruha felhúzását követően viszketni kezd, míg sokan hónapokig hordhatnak rendszeresen egy darabot, mire érzékenyen kezdenek rá reagálni. A tünetek sok esetben a bőr redőiben is jelentkeznek, de elsősorban azokon a területeken, amelyek sokat érintkeznek az irritációt kiváltó anyaggal.

Hogyan előzhetjük meg a bőrirritációt?

Érdemes azokat a ruhákat hosszabb ideig visszatenni a szekrénybe, amelyeket jól láthatóan nehezen tolerál a bőrünk. Az érzékenyebb bőrűeknek főleg a nyári időszakban érdemes természetes anyagokból készült, jól szellőző ruhákra váltani. Érdemes olyan egyszerűbb színű, világosabb darabokat hordani, amelyek kevesebb festékanyagot tartalmaznak. A szennyeződést taszító és vasalást nem igénylő darabok egy része szintén tartalmaz olyan vegyszereket, amelyek irritálhatják a bőrt.

Mikor forduljunk orvoshoz a tünetekkel?

Ha a bőrtünetek néhány hét alatt sem csillapodnak, illetve ha a tudatos ruhaválasztás ellenére is rendszeresen visszatérnek, mindenképpen érdemes konzultálni egy bőrgyógyásszal. Javasolt akkor is mielőbb szakemberhez fordulni, ha a bőrtünetek nagy területet érintenek, fokozottan viszketnek, vagy akár fájdalmassá is váltak. Az orvos antihisztaminokkal, hűsítő krémekkel és szteroidokkal kezelheti a bőrtüneteket, bizonyos esetekben hosszabb kezelés is szükséges a gyógyuláshoz.