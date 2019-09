Tünetek, hogy beteg a macskánk

A viselkedés megváltozása macskák esetében nagyon sokszor utal valamilyen fizikai problémára. Ha a cica elhúzódik egy csendes, eldugott helyre, ahonnan ritkán jön elő, összegörnyedve fekszik, és kevesebbet mosakszik, mint szokott, az aggodalomra adhat okot. Ne tévesszen meg minket, ha az állat dorombol - ezt olyankor is csinálják, amikor nem érzik jól magukat vagy valamilyen fájdalmuk van. A légzési nehézséggel küzdő cicáknál gyakori, hogy nem hajlandóak az oldalukra feküdni és folyamatosan felemelve tartják a fejüket.

A táplákozási szokások megváltozása is figyelmet érdemel. Akár feltűnően étvágytalan a macska, akár többet kezd enni a megszokottnál, kezdjük el figyelni, hogy vannak-e más tünetei is. Ha sokat iszik és sokat vizel, akkor vesebajra gyanakodhatunk, főleg ha vizeléskor panaszosan nyávog, illetve szobatiszta létére az almon kívül kezd el üríteni. Ha pedig ritkábban vizel, mint szokott, akkor mindenképp vigyük orvoshoz, mert a húgyutak elzáródása akár életveszélyes is lehet.

Rendszeresen ellenőrizni kell az almot

Az étel visszaöklendezése, a hányás, ha nagy ritkán előfordul, még nem veszélyes, ha azonban rendszeressé válik, mérgezést, gyomorelzáródást jelezhet. Ha a hányást hasmenés és letargia is kíséri, akkor azonnal menjünk orvoshoz. A 48 óránál tovább tartó hasmenés, az alom mellé ürítés, a véres széklet, illetve a széklet hiánya szintén tünet lehet, ezért az almot rendszeresen ellenőrizni kell.

A cicák is köhöghetnek - ha 24 óránál hosszabb ideig teszik, szintén orvoshoz kell vinni őket, mivel ez allergiát, asztmát, tüdőbetegséget, de akár tumort is jelezhet. Ha a macska furán veszi a levegőt, még nagyobb az esély rá, hogy valami baj van.

Ha betegségre gyanakszunk, akkor a cica ínyét is ellenőrizzük, amelynek rózsaszínűnek kell lennie. Ha kifehéredik, az állat valószínűleg vérszegény vagy rossz a keringése, a kékes íny, és nyelv pedig életveszélyes oxigénhiányra utal. A sötétvörös íny szénmonoxid-mérgezés, a sárgás pedig májprobléma tünete lehet. Az apró vörös pöttyök az ínyen véralvadási zavart jelezhetnek, a bűzös lehelet és a keményebb állagú ételek visszautasítása pedig a fogak betegségét.

Forrás: vetstreet.com