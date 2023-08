Katasztrófavédelem: így okozhat lakástüzet a macska

„Idén már 139 macskát szedtünk ki, hoztunk le, másztunk fel, emeltünk ki, menekítettünk, mentettünk meg” – kezdte Facebook-posztját az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyben a legkülönlegesebb macskamentési akcióiról számolt be.

Egy macska, aki rettegésben tartotta a családot

„Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy olyan agresszív macskamágushoz riasztották a tűzoltókat, amelyik képes volt rettegésben tartani egy egész családot. A lakók egy szobába menekültek, a macskamágus a folyosón elhelyezett tűzhely alatt rendezte be főhadiszállását. A család csak akkor mert előjönni, amikor a tűzoltók megérkeztek. Kisebb sérülésekkel úszták meg a háborút, a karmolások és harapások nyomai gyorsabban elmúltak, mint a spirituális macska által okozott rémület” – olvasható a posztban.

Persze az esetek többségében szelídebb példányok kerültek bajba: volt példa arra, hogy egy magas fára mászott, vagy épp kéménybe szorult állathoz riasztották őket, de olyan is történt, hogy egy macska „saját magát csempészte Veszprémből Ajkáig egy autó motorházteteje alatt”. A katasztrófavédelem külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a macska képes bekapcsolni az indukciós főzőlapot, ezzel pedig tüzet is okozhat. Ilyen eset idén eddig három alkalommal fordult elő.