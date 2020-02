Így válasszunk nekünk megfelelő kismacskát

Fontos az állat életkora

A kiscicákat 8 hetes koruk előtt jobb nem elválasztani, de a legtöbb szakértő szerint ideális, ha legalább 12 hétig az anyjuk és a testvéreik mellett maradnak a kicsik, mivel ez a szocializációjuk szempontjából kritikus időszak.

Ne külső alapján döntsünk!

Cicát semmiképpen se kizárólag a külseje alapján válasszunk, akármennyire aranyos is! Figyeljük meg a személyiségét, nézzük meg, hogyan viselkedik a többi macskával! Mivel evés után a kicsik mindig álmosak, olyankor látogassuk őket, amikor éppen aktívabb időszakban vannak. Figyeljük meg, hogy mennyire játékos, magabiztos az állat, különösen, ha kisgyerekek is vannak a családban!

Mi alapján válasszuk ki a kiscicát?

Guggoljunk, üljünk le hozzájuk a földre, nézzük meg, hogy a választottunk megközelít-e, esetleg felmászik-e ránk. Egy kézhez szoktatott, jól szocializált macska ilyenkor általában nem fél, és kíváncsian közelít, és ha felé nyúlunk, nem riad meg a mozdulattól, inkább érdeklődést mutat. Ha kicsit játszottunk vele, óvatosan vegyük fel. Egy kis ficánkolás ilyenkor normális, de ha fúj, vagy harap, az nem jó jel.

Egy apró háziállat érkezése mindig nagy öröm, az új élet azonban új felelősséget is jelent. A kismacskáknak ráadásul speciális szükségleteik vannak - érdemes ezekbe is belegondolni, mielőtt befogadunk egy új családtagot. Hogy fogadjunk be kismacskát? Kattintson!

Faggassuk ki a tenyésztőt!

A tenyésztőt, gondozót is faggassuk ki alaposan az állatról, a kézhez szoktatási folyamatról, az előéletéről. Nem árt, ha tisztában vagyunk vele, hogy azoknak a cicáknak, akik 7 hetes korukig nem érintkeznek emberrel, később gondjuk lehet a beilleszkedéssel, félősebbek lehetnek, és nehezebben kötődhetnek a későbbi gazdájukhoz.

Első az állatorvos

Ha kiválasztottuk a cicát, első utunk az állatorvoshoz vezessen vele, aki tudni fogja, mi a teendő. Meg kell vizsgálni a bőrét, a szőrét, a lábait, a testfelépítését, a hasát és a fogait. Ha a cica köhög, tüsszent, váladékozik a szeme vagy az orra, akkor valószínűleg beteg. A hivatásos tenyésztők beteg állatokat nem adnak el, de ha nem tenyésztőtől, hanem idegentől, ismerőstől hozunk el kismacskát, akkor pláne nagyon fontos az orvosi ellenőrzés, különösen, ha más háziállatunk is van már, nehogy megfertőzze őt a kicsi. Ilyenkor egyébként egy rövid ideig tartó karantént érdemes bevezetni a háztartásban, és külön tartani az állatokat, míg minden vizsgálat eredménye megérkezik.

Legyen egyszerre két cica!

Ha tehetjük, legyen mindjárt egyszerre két cicánk: ez szocializációs szempontból is jót tesz, könnyebben be is illeszkednek az új környezetbe, és a párban élő cicák általában jobban is viselkednek, kevesebbet rongálnak, és alapvetően hosszabb és boldogabb életük van.

Forrás: vetstreet.com