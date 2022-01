Haza tudnak találni a macskák?

Bármilyen hihetetlenül hangzik is, a macskáknak van egy különleges képességük (mondhatjuk úgy is, hogy "hazavezető ösztönük"), amely segít nekik abban, hogy vissza tudjanak térni az otthonukba - írja a petMD-n publikált cikkében dr. Sandra C. Mitchell állatorvos. A szakember hangsúlyozta: bár nem tudjuk, pontosan hogyan működik ez az ösztön, bizonyítékok támasztják alá azt az elképzelést, miszerint a macskák a Föld mágneses mezejét - esetenként szagjelzésekkel kombinálva - használják ahhoz, hogy hazataláljanak.

Minden macskában megvan ez a bizonyos ösztön, függetlenül attól, hogy benti, kinti vagy éppen kóbor állatról van szó. Azonban, hasonlóan az emberek irányérzékéhez, egyes cicák hazavezető ösztöne erősebb, ebből kifolyólag hatékonyabban képesek követni a hazafelé vezető nyomokat.

A macskák képesek arra, hogy hazataláljanak. Fotó: Getty Images

Az új otthonhoz is visszatalálnak?

Hazavezető ösztön ide vagy oda, felmerülhet a kérdés, hogy mi történik akkor, ha a macska például költözés közben vagy nem sokkal utána tűnik el. Az új otthonához is ugyanúgy visszatalál, mint ahhoz, ahol éveket töltött el? Az állatorvos szerint ez attól függ, megszokta-e már az állat annyira az új helyet, hogy otthonának tekintse azt. Ha igen, akkor nagy valószínűséggel megvan a fejében az a bizonyos "mágneses térkép", amely segítségével hazatalálhat.

Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a cicát ilyenkor a régi otthonába vezeti vissza az ösztöne, különösen akkor, ha sokáig élt ott. Amennyiben tehát költözés alatt, után vész el a macskánk, alaposan kutassuk át a régi otthonunk környékét is, illetve kérjük meg a volt szomszédokat, hogy ők is legyenek mindig figyelmesek, hátha felbukkan az állat.

Dr. Mitchell egyébként arról is írt, hogy a macskák nemcsak napokkal, hetekkel, de akár hónapokkal és évekkel az után is hazatérhetnek, hogy elkóboroltak otthonról. Nem szabad tehát feladni a reményt, még akkor sem, ha hosszú idő telt el kedvencünk eltűnése óta. Ellenőrizzük rendszeresen a környéket (és kérjük meg szomszédainkat, hogy ők is segítsenek), illetve legyünk kapcsolatban az állatmenhelyekkel is, hogy ha rátalálnak a kedvencünkre, azonnal tudjanak nekünk szólni.

Miért kóborolnak el a macskák?

Sokféle okuk lehet erre az állatorvos szerint. Ilyen például a párkeresés (ez leginkább akkor jellemző, ha nincsenek ivartalanítva), a vadászat vagy az élelemkeresés. Akkor is eltűnhetnek egy időre, ha egy új állat vagy ember érkezése, esetleg egy hosszadalmas és zajos felújítás olyannyira felborítja a mindennapjaikat, hogy máshol keresnek nyugalmat. Ugyancsak előfordulhat, hogy azért nem tér haza egy cica, mert valaki azt hitte, nincs gazdája, és ezért jó szándékból befogadta.

Gyakran ismételt kérdés, hogy a macskákra valóban jellemző-e, hogy "elmennek meghalni", vagy hogy érzik-e, hogy már nem sokáig fognak élni. Az igazság az, hogy nem azért mennek el otthonról, mert tudják, hogy meg fognak halni, szögezi le dr. Mitchell. Amikor nem érzik jól magukat, általában egy olyan helyet keresnek, ami nincs túl messze az otthonuktól, de csendes, nyugodt, biztonságos, így senki sem zargathatja őket. Ha viszont túlságosan gyengék ahhoz, hogy élelmet szerezzenek maguknak, vagy újra hazatérjenek, fennállhat a veszélye, hogy ezen a védett helyen pusztulnak el.

Az állatorvos kiemelte: fontos, hogy minden óvintézkedést megtegyünk annak érdekében, hogy a cicánk ne tűnjön el. Alapvető például, hogy ivartalanítsuk és ellássuk chippel az állatot. Utazás közben figyeljünk arra, hogy ne szökhessen el, és költözés után igyekezzünk minél hamarabb hozzászoktatni az új otthonához. Az új helyen arra is ügyeljünk, hogy egy ideig (minimum néhány hétig) ne engedjük ki a szabadba, vagy csak akkor, ha pórázon van.