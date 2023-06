Génterápiával vetnének véget a macskák túlszaporodásának

A világon ma mintegy 1,5 milliárd macska és kutya él, és ezek több mint fele kóbor, gazdátlan állat. Rengeteg esik áldozatul betegségeknek, baleseteknek, emberi gonoszságnak, ám mindez megelőzhető lenne azzal, ha sikerülne a nem tervezett szaporodásukat megszüntetni. Sok állatvédő szervezet igyekszik a kóbor állatok befogásával és ivartalanításával segíteni ezen a helyzeten, de elég reménytelen a helyzet. Éppen ezért a nem kívánt szaporulat megelőzésére már két évtizede zajlanak vizsgálatok és kísérletek – írja az ng.24.hu.

Rengeteg a kóbor macska világszerte. Fotó: Getty Images

A legújabb módszer költséges és körülményes egészségügyi procedúra nélkül megakadályozná a macskák elszaporodását, és kutyákra is átalakítható lenne. Ezzel például a védendő vadállatokra, madarakra leselkedő egyik veszélyforrást is meg lehetne szüntetni, és még a veszettség terjedését is jelentősen lefékezné a módszer – vetítette előre a Science. A kutatók egy, az egerekre korábban kifejlesztett módszert átalakítottak át úgy, hogy a macskáknál is beváljon. A génterápiában használatos módszer segítségével, egy egyszerű, izomba adott injekcióval sikeresen megakadályozták egy, a Cincinnati Állatkertben élő házimacskakolónia nőstényeinek a szaporodását.

Az így kezelt macskák nemi hormonjai változatlanok maradtak, ám ennek ellenére nem következett be a peteérés, és a kezelést követő húsz hónap során párzás ellenére sem lettek vemhesek a cicák.

A kutatók szerint még nagyjából öt év, mire a módszerből kereskedelmi forgalomba kerülő szer lehet. Persze az se mindegy, mennyibe kerül a kezelés, hisz a szegény országok számára csak akkor válik kivitelezhető megoldássá, ha olcsó. Ugyanakkor a kutyákra is mielőbb alkalmassá kell tenni a génterápiát, hisz a kóbor kutyák száma is ijesztő világszerte.

