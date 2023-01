Kiderült, melyik a legokosabb kutyafajta

A kutyafajtákat évszázadok óta tudatosan tenyésztik bizonyos feladatok ellátására, például a nyáj terelésére, a vadászok segítésére, vagy a ház védelmére. Hosszú ideje vizsgálják azt is, hogy melyik fajták a legintelligensebbek és taníthatóak be legkönnyebben bizonyos feladatok ellátására. Általában a border colliet tartják a legokosabb kutyafajtának, egy, az IFLScience oldalán is bemutatott friss tanulmány eredménye szerint azonban egy másik fajta még jobb eredményeket ért el a teszteken.

Minden kutyafajta más dologban tehetséges

Az intelligencia felmérése bonyolult feladat, hiszen hiszen a kutyák is számos módon lehetnek okosak. A smartDOG nevű tesztsorozatba több mint ezer állatot vontak be, és a kognitív képességeket a többi között problémamegoldást igénylő feladatokkal és különféle impulzusokat vizsgáló tesztekkel mérték fel. Arra is kíváncsiak voltak, az állatok mennyire értik meg az emberek gesztusait és milyen a memóriájuk.

A belga juhászkutyák kimagasló eredményeket értek el a teszteken. Fotó: Getty Images

A tesztek során a fajták között jelentős eltéréseket figyeltek meg. „A legtöbb fajtának megvannak a maga erősségei és gyengeségei” – mondta a The Telegraphnak Saara Junttila, a Helsinki Egyetem kutatója, a tanulmány egyik szerzője. „A labrador retriever például nagyon jól olvasta az emberi gesztusokat, de nem annyira jó a térbeli problémamegoldó képessége. Egyes fajták, mint például a shetlandi juhászkutya, nagyjából ugyanolyan szintű eredményeket ért el minden teszten” – tette hozzá a kutató.

A teszteken az általában legintelligensebb fajtának tartott border colliek is megmérették magukat, és nem is szerepeltek le: a legtöbb teszten kimagasló eredményeket értek el. Azonban 9 ponttal felülmúlták őket a belga juhászkutyák (pontosabban a belga malinois), amelyek a smartDOG kognitív tesztjein 35 pontot szereztek a lehetséges 39 pontból, így a lista élén végeztek.

Komoly meglepetést azért nem jelentett ez az eredmény, hiszen a belga juhászkutya is régóta ismert magas intelligenciájáról. A világ legtöbb országában rendvédelmi szerveknél és mentőcsapatoknál is teljesítenek szolgálatot ezek a kutyák, sokoldalú felhasználásuk mellett nagy munkabírásukról is régóta ismertek.

