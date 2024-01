Mikor van már túl hideg a kutyáknak?

Piller Pálma állatorvos azt nyilatkozta a Fókusznak, hogy a napokban különösen figyeljünk arra, mennyi időt tölt kint a kutyánk.

"Ha sózzák az utakat a környezetünkben, viseljen kutyacipőt. Ha kistestű, vagy nagyon fiatal vagy nagyon idős, vagy ha van valamilyen egészségügyi problémája, akkor viseljen kutyaruhát" - javasolja a szakember.

A fajtától és a bundázattól is függ, meddig bírják a kutyák a hidegben. A csivavák és a tacskók inkább fázósak, míg a bernáthegyik vagy a huskyk jól viselik a mostani időjárást.

A kinti kutyákat is ajánlott beengedni egy fedett helyre. Fotó: Getty Images

"Mínusz öt fok alatt már nem biztonságos hosszabb ideig kint tartózkodniuk" - mondta a kistestű kutyákról Piller Pálma. "Közepes testű kutyáknál mínusz 10 fok körül kell aggódni, a nagyon nagy testűeknél pedig mínusz 15 foknál" - folytatta. Az állatorvos szerint mínusz öt foknál már lehetőség szerint csak az egészségügyi sétára menjenek a gazdik a kedvenceikkel, hajnali mínuszok esetén pedig engedjék be az ebet a garázsba vagy az előszobába. Érdemes a kutyaházat is kibélelni például szalmával, vagy függönyt is lehet tenni a bejárata elé. Arra is figyelni kell többek között, hogy mindig legyen iható víz a kutyák közelében, és hogy ne egyenek havat, mivel az torokgyulladást okozhat.