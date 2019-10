Megnyomorodott egy kutyától kapott fertőzéstől

Életveszélyes állapotot eredményezett az amerikai Greg Manteufelnél egy ritka bakteriális fertőzés. A férfi még július 27-én lett rosszul, és néhány órával az első tüneteket követően szeptikus sokk jelentkezett nála. Arca egy részén, illetve a mellkasán is foltok jelentek meg, az orvosoknak pedig amputálniuk kellett először a lábait, majd a tenyere közepéig az ujjait is le kellett vágniuk afertőzésmiatt. Az orvosok szerint a férfinál a Capnocytophaga canimorsus nevű baktérium váltotta ki ezt a súlyos állapotot.

Súlyos bajt okozhat a kutyapuszi

Bár az állatoktól elkapható fertőzések (más néven zoonózisok) közül a legtöbben csak a veszettséget ismerik, nem ez jelenti az egyedüli veszélyt. A Capnocytophaga canimorsus a kutyák és macskák nyálában található, és ritkán ugyan, de az embernél is betegséget okozhat. A baktérium a szervezetbe jutva olyan anyagot bocsát ki, amely inaktiválja a védelemért felelős fehérvérsejteket, amelyek egyébként felfalnák a baktériumokat, és eltávolítanák a mikrobamaradványokat. A baktérium a véredényekbe bejutva vérmérgezést okozhat, ami súlyos, életveszélyes állapotot eredményezhet.

Komoly veszélyt jelenthet egy ártatlan kutyapuszi is

A fertőzés első jeleként fáradtság, hidegrázás és végtagfájdalmak jelentkezhetnek, majd a beteg belázasodik, és akár néhány órán belül is súlyosan elhatalmasodhat rajta a betegség. Bár a fertőzést gyorsan legyőzte a szervezete, a vérmérgezés okozta keringési zavar olyan szöveti károsodást okozott, amely miatt az összes végtagját csonkolni kellett. Nem tudni pontosan, hogy az amúgy jó egészségű, 48 éves férfi szervezetébe hogy jutott be a baktérium, felesége szerint azonban Manteufel nagy állatbarát, és több kutyájuk is van. A szakemberek szerint egy ártalmatlan kutyapuszi is elég volt ahhoz, hogy megfertőződjön.

