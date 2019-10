Kutyafajták, amelyek hajlamosak a rákra

A Vet Cancer Registry magas rákrizikóra vonatkozó listáján szerepelnek a golden retrieverek. Ez a fajta nagyon népszerű, hiszen okos, hűséges és barátságos. Sajnos azonban meglehetősen sok egyede lesz rákbeteg, legtöbbször limfómás. Emellett hajlamosak a csípődiszpláziára és szívbetegségekre is. A német juhásznál, bár erős, masszív felépítésű fajta, szintén nem ritka a rák, akárcsak a csípődiszplázia, a degeneratív myelopátia és a puffadás.

Az uszkárokat különösen a kisgyerekes családok választják gyakran, köszönhetően kedves, játékos, türelmes természetüknek. Szintén hajlamosak a rákra, a csípődiszpláziára, a szembetegségekre, az epilepsziára, a bőrproblémákra, illetve egy genetikai eredetű véralvadási zavarra, a von Willebrand-kórra. A mókás, barátságos, játékos boxerek viszonylag sok betegségre hajlamosak. Rosszul tűrik a hideget és a forróságot, gyakori körükben a pajzsmirigybetegség, a szívbetegség, a csípődiszplázia és a degeneratív myelopátia is, valamint több fajta rák is kialakulhat náluk.

Az uszkároknál az átlagosnál gyakrabban alakulnak ki egyes daganatos betegségek

A hűséges, védelmező rottweilerek robosztusak, de ez nem védi meg őket az egészségügyi problémáktól. Hajlamosak a csontrákra, a szívbetegségekre, a szemproblémákra és a csípődiszpláziára. A skót juhászok esetében gyakori a rák, a pajzsmirigybetegség, az epilepszia, az epehólyagproblémák, a bőrbetegségek és a von Willebrand-kór is. A cocker spánielek jó kedélyű, játékos kutyák, akiket idősebbek is gyakran választanak. Esetükben a rákos megbetegedések mellett gyakoriak a csípőproblémák, a térdproblémák, illetve a szembetegségek is.

A dobermannok erőteljes, védelmező állatok, akik mellett a gazdájuk mindig biztonságban érezheti magát. Ugyanakkor ők sincsenek biztonságban az olyan betegségektől, mint a rák, a csípődiszplázia, a szívmegnagyobbodás, a von Willebrand-kór, a szembetegségek, illetve a pajzsmirigy-alulműködés. A bájos és kedves beagle-ök is hajlamosak a rákra, a térdficamra, a pajzsmirigy-alulműködésre, az epilepsziára és a szembetegségekre. A törpe schnauzerek igazi társasági kutyák, okosak, mulatságosak, de az ő egészségükre is oda kell figyelni. A rák mellett nem ritka esetükben a hályog, a hasnyálmirigyproblémák, a májbetegségek, illetve a vesekő és a magas vérzsírszint sem.

