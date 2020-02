Kutyabajok, amelyeket hanyagolnak a gazdik

Fülproblémák esetében szerencsére a legtöbb gazdi elviszi orvoshoz a kedvencét, hogy kezelést kapjon, viszont az otthoni fülcsepegtetést, pláne az ellenőrző orvoslátogatást már sokan hanyagolják, pedig az állat számára létfontosságú, hogy pontosan betartsuk az orvos utasításait. Egyes gazdik szerint - főleg a lógó fülű fajtáknál - a fülfertőzés teljesen normális dolog, de nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a "normálist" a "gyakorival". Az ugyanis, hogy az ilyen fajtáknál gyakoribb a fülbetegség, tény, de ez nem jelenti, hogy ne kéne kezeltetni, vagy hogy nem a gazdi hibája, ha afertőzésfolyton visszatér és krónikussá válik.

Mindig ügyeljünk kutyánk egészségére!

Az sem igaz, hogy minden kutya szája büdös - a bűzös lehelet kutyák esetében sem normális, és megfelelő ápolással el is kerülhető. Éppen ezért ha a kutya szája kellemetlen szagot kezd árasztani, meg kell mutatni orvosnak, mivel komoly íny- vagy fogbetegsége is lehet, ami már alapjában nem jó dolog, de a lehetséges szövődményeket tekintve igencsak veszélyes is. Nem beszélve arról, hogy a kezeletlenül hagyva milyen fájdalmakat okoz a kutyának például evés közben.

A bőrükre és az ízületeikre is oda kell figyelni

A kutyák gyakran lesznek bolhásak, vagy csípik meg őket rovarok, de ilyenkor nem szabad arra várni, hogy ez magától elmúljon - az állat bőrét, bundáját rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén az orvos által felírt szerrel kezelni. Ellenkező esetben ugyanis a vakarózás miatt a bőrük kisebesedhet, elfertőződhet, ezért a legjobb még csírájában elfojtani a problémát.

Az ízületi problémás kutyák is fokozott figyelmet érdemelnek, nem elég őket csak egyszer elvinni orvoshoz, hiszen nem tudják elmondani, hogy mikor mekkora fájdalmaik vannak. Természetesen a korral a kutyák is kevésbé aktívak lesznek, és a mozgásuk is lelassul, de ha ennek nem az öregedés, hanem a folyamatosfájdalomaz oka, akkor a gazdi felelőssége az állat életminőségén javítani.

A túlsúly,elhízása kutyák számára is komoly egészségügyi probléma, amelyet sajnos sok gazdi nem vesz elég komolyan, mondván, hogy "olyan cuki, hogy ilyen gömbölyű". Csakhogy a pluszkilók az állatokra ugyanúgy veszélyesek, mint az emberre, ezért fontos, hogy tudjuk, hogy a kutyánknak a fajtájához, életkorához, neméhez mérten mi a normális testsúlya. Ha pedig eltér ettől, egészsége érdekében az állatorvos által javasolt módszerű diétára kell őt fogunk.

Forrás: vetstreet.com